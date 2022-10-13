Hüseyin Eroğlu: "Altınordu kalbimde ama profesyonel hayatta duygusallık olmaz" - Son Dakika
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Hüseyin Eroğlu: "Altınordu kalbimde ama profesyonel hayatta duygusallık olmaz"

13.10.2022 13:54
Hüseyin Eroğlu: "Altınordu kalbimde ama profesyonel hayatta duygusallık olmaz"

SAMSUN (İHA) – Hafta sonu oynayacakları Altınordu mücadelesi öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Altınordu'nun bende özel bir yeri var ama profesyonel hayatta duygusallığa yer yok. Oradaki hoca ve futbolcu arkadaşlar bizim kurduğumuz sistemin devamı.

SAMSUN (İHA) – Hafta sonu oynayacakları Altınordu mücadelesi öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Altınordu'nun bende özel bir yeri var ama profesyonel hayatta duygusallığa yer yok. Oradaki hoca ve futbolcu arkadaşlar bizim kurduğumuz sistemin devamı. Onlar da maça iyi hazırlanacaklar. Maçlar kolay geçmeyecek" dedi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. 10 yıl aralıksız Altınordu'yu çalıştıran Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu kez İzmir temsilcisine rakip olacak. Zorlu maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, İzmir'e 3 puan almak için gideceklerini ifade etti.

"Profesyonel hayatta duygusallık olmaz"

Altınordu'nun kalbinde özel bir yeri olduğuna değinen Hüseyin Eroğlu, "Altınordu'nun bende özel bir yeri var ama profesyonel hayatta duygusallığa yer yok. Oradaki hoca ve futbolcu arkadaşlar bizim kurduğumuz sistemin devamı. Onlar da maça iyi hazırlanacaklar. Maçlar kolay geçmeyecek. Profesyonel hayatta duygusallık olmaz. Biz de tüm konsantrasyonumuzu kazanma anlamında yapıyoruz. 2 maçtır güzel bir istatistik yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yolumuz daha çok uzun. Bunun bir adımı da Altınordu maçı. İyi hazırlandık. Önemli olan istediklerimizi sahaya yansıtmak. Oyuncularım her dediğimi yapmaya çalışıyor. Başarı da böyle gelecek. Her şeyimizi kazanmak adına planladık. Geçen hafta kazandılar ama inşallah bu hafta gülen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"3 puanla dönmek istiyoruz"

Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Altınordu karşılaşmasından da 3 puanla ayrılmak istediklerinin altını çizen Eroğlu, "İlk geldiğim Bandırmaspor maçını kazanarak, kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyordum. O olmadı, iç sahada kazandığımız maçın ardından galibiyetle devam etmemiz gerekiyor. Tüm plan o yönde. 3 puanla dönmek istiyoruz. Sakatlardan Mücahit Albayrak ve Yusuf Abdioğlu'nun takıma dönmesi biraz süreç alacak. Diğer oyuncular takıma yavaş yavaş katılıyor. Takıma katılan sakat oyuncuların alışması gereken bir seviye de oluyor. Onu da yapmaya çalışacağız. Samsunspor'da her zaman maçı alacak oyuncular çıkar. Her oyuncuma güveniyorum. Kime görev verdiysem sistemin bir parçası olacaklardır. Onlar da görevini yapacaklar. Güçlü bir takımsak oynayan oyuncular, oynamayan oyuncuların yerini dolduracaktır" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Altınordu kalbimde ama profesyonel hayatta duygusallık olmaz' - Son Dakika

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