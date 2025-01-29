Hüseyin Eroğlu: Gençlerbirliği\'nin kesinlikle Süper Lig\'de olması gerekiyor

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GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankara Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, " Gençlerbirliği, Türk futboluna sayısız yetenek kazandırmış çok değerli bir kulüp ve kesinlikle Süper Lig'de olması gerekiyor" dedi.

Gençlerbirliği, Lig'in 22'nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve takım oyuncularından Metehan Mimaroğlu antrenman öncesi bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Eroğlu, ligin genel durumu, takımın performansı ve transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Eroğlu, hedeflerinin play-off ve Süper Lig'e yükselmek olduğuna işaret ederek, "Şu an çok enteresan bir lig yaşanıyor. Birçok takım puan olarak birbirine çok yakın. Şu an 17'nci ve18'inci olan Sakarya ve Şanlıurfaspor'un bile play-off iddiası var. Geldiğimizde 13'üncü sıradaydık. Baktığınızda puan farkı yukarıyla çok yoktu ama elde ettiğimiz iyi sonuçlar ve aldığımız 10 puan ile play-offun içerisinde İlk 6'dayız. Geldiğimizde Bandırma ile olan 10 puan farkı 1'e indi. Erzurum'la 6 olan puan farkı 3'e, Karagümrük ile ise 8 olan puan farkı 5'e indi. Bizim için geride kalan maçları özellikle de oyun anlamında değerlendirdiğimiz zaman, savunma anlamında gelişimimiz çok daha hızlı oldu. Burada baktığınız zaman hem oyuna hem skorlara da yansıdı. Hüseyin Eroğlu takımları genelde hücumda ve savunmada etkili oynayan takımlardır" diye konuştu.

EROĞLU: FORVET BÖLÜMÜNE 1 VEYA 2 TANE OYUNCU ALMAYI PLANLIYORUZ

Transfer planları hakkında konuşan Eroğlu, "Devre arası transfer yapmak kolay değil çok zor. Amacımız Matej Hanousek gibi oyuncular almak. Aldığımızda hemen direk oynamaya başladı. Transfer politikamızda böyle yürütmek istiyoruz. İlerleyen dönemde bize katkı sağlayacak oyuncularla birlikte olmak ve forvet bölümüne 1 veya 2 tane oyuncu almayı planlıyoruz. Buğra Çağıran'ın bir sakatlığı var onunla ilgili bir planımız olabilir. Belki hücum anlamda bir orta saha alabiliriz. Ama genel anlamda her oyuncudan en yüksek verimi almak zorundayız. Lig maratonu uzun gibi görünse de kısa bir lig maratonu var. Burada da başarılı olmak zorundayız. Mete Kaan bizden ayrıldı, bu kendi talebiyle oldu. Şu an başka bir oyuncunun ayrılması gündemde değil. Zaten geniş bir kadroya sahip değiliz" dedi.

EROĞLU: IĞDIR FK TRANSFERLE TAKIMLARINI GÜÇLENDİRDİ

Eroğlu, 1. Lig'in 22'nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü kon7k edecekleri Alagöz Holding Iğdır FK'yı da değerlendirdi. Eroğlu, Iğdır FK'nın devre arasındaki transferle takımlarını güçlendirdiğini belirterek, "İzin verdiğiniz kadar rakip sana gücünü gösterebiliyor. Saygı duyuyoruz Iğdır takımına. Gerçekten çok değerli oyuncular transfer ettiler ama bizim de en büyük gücümüz; takım oyunumuz, sistemimiz ve taktiksel disiplinimiz. Her zaman şunu söylüyorum 'nasıl çalışırsanız öyle oynarsınız.' Çalışmalarımız bu yönde yapıyoruz. Evet, rakibe saygı duyuyoruz güçlü kadroya sahip ve güçlü oyuncuları var. Biz de çok güçlü, çıkışta olan bir takımız. Oyuncularıma güveniyorum" dedi.

EROĞLU: GENÇLERBİRLİĞİ, ALTYAPI OLARAK TÜRKİYE'DE ROL MODELDİR

Eroğlu, Gençlerbirliği'nin yıllardır altyapıdan oyuncu yetiştirdiğini ve bu ekolü Türk futboluna kazandıran çok değerli bir kulüp olduğunu söyleyerek, "Kesinlikle Süper Lig'de olması gerektiğini düşünen biriyim. Bunu buraya gelmeden önce de söylüyordum. Rahmetli İlhan Cavcav'ın oluşturduğu bu sistem bence Türkiye için bir rol modeldir. Amacımız öncelikle A takıma sportif başarıyı sağlamak. Bunu yaparken de bir aylık bir sürecimiz var. Ben hedefe giderken de genç oyuncuların oynayabileceğini düşünen bir teknik adamım. Altınordu'da ve Samsun'da da bunu gerçekleştirdik" diye konuştu.

MİMAROĞLU: 2'NCİ YARIDA FİKSTÜR AVANTAJIMIZ VAR

Son 3 maçtır takıma yaptığı katkılarla ön plana çıkan Metehan Mimaroğlu ise son 4 maçı çok iyi geçirdiklerini hatırlatarak, "Hocamızla beraber antrenmanda çalıştığımızı sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Bir oyun planımız var. Maçları gol yemeden tamamlamamız bizim için çok büyük artı. Çünkü bu ligde ilk önce iyi savunma yapıp, sonra skoru bulunca daha güçlü bir takım haline geliyorsun. Böyle devam edeceğiz. İçeride daha güçlü bir takımız. Tabi deplasmanda da kolay maç kaybetmiyoruz. Ankara bizim için farklı. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda büyük favoriyiz. Hiç kimseden çekinmiyoruz. 2'nci yarıda fikstür avantajımız var. Çoğu maçımızı daha çok içeride oynayacağız. Hüseyin hoca işine 4 elle sarılan bir hoca. Bize de onu yansıtıyorve şimdi oynayan oynamayan her oyuncu mutlu burada. Herkes 5-10 dakika bile oynasa elinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyor. Oynamayan oyuncuların bile işin içinde olması bizim itici gücümüz. Bu bizi daha güçlü bir takım haline getiriyor. Ligdeki sıralamamızda bunu gösteriyor. Her hafta sistemimiz değişebiliyor. Oyun planımız rakibe göre değişebiliyor. Takım da buna ayak uyduruyor ve inşallah böyle de devam edecek" ifadelerinde bulundu.