İBB'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları tamamlandı - Son Dakika
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İBB'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları tamamlandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları sona erdi. Yarışmalarda dokuz ayrı dalda madalyalar sahiplerini buldu. Yaklaşık 250 sporcu kıyasıya mücadele etti.

20.05.2024 10:37  Güncelleme: 11:05
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdiği 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) resmi yarış statüsüne sahip etkinlikte dokuz ayrı dalda madalyalar sahiplerini buldu.

Uluslararası atletizm standartlarına sahip İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde iki gün boyunca düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları, bugünkü final müsabakalarının ardından sonlandı.

Dereceler resmi kayıtlara geçti

Bayram coşkusunu atletizm heyecanıyla buluşturmayı amaçlayan 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışları, bu yıl ilk kez düzenlendi. 12-19 yaş arası lisanslı atletler, koşu, yüksek atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, üç adım atlama, gülle atma, disk atma, çekiç atma ve cirit atma dallarında yarıştı.

Yarışmalar, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) hakemlerinin gözetiminde ve TAF Yarışma Talimatı ve Dünya Atletizm Birliği (WA) kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Yarışta elde edilen dereceler sporcuların ulusal karnesine eklendi.

22 kategoride kıyasıya mücadele

Dört farklı yaş grubunda olmak üzere toplam 22 kategoride düzenlenen yarışlarda yaklaşık 250 sporcu madalya mücadelesi verdi. Olimpizm ruhunu pekiştirmeyi amaçlayan 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları'nda geleceğin yıldızları kıyasıya mücadele etti.

Günün yarışmalarının tamamlanmasının ardından kategorilerinde ilk üçe giren sporculara madalyaları takdim edildi.

İBB\'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları tamamlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor İBB'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları tamamlandı - Son Dakika
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