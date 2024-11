İbrahim Hatipoğlu: Hakemlere karşı savaşmak zorunda değiliz

Spor

- İbrahim Hatipoğlu: "Her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz"

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu:

"Bardağı taşıran son damlaları bugünkü penaltılarda gördük"

"Yabancı ya da yerli değil, iyi hakem çözüm"

"Osimhen gibi bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz"

"UEFA Avrupa Ligi finalini Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz"

"Galatasaray seyircisi vefakardır"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, 3-2 kazandıkları Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "11 maçın 10'undan galip gelip 1 de beraberlikle çok iyi bir lig başlangıcı yaptık. Ancak her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu akşam yine aleyhimize çok kolay 2 penaltı çalındı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her maçta hakemleri de yenmek durumunda kaldıklarını söyleyen Hatipoğlu, "Maçımızı tamamlayarak bir milli araya daha galibiyetle giriyoruz. Takımımızı kutluyorum. 11 maçın 10'undan galip gelip 1 de beraberlikle çok iyi bir lig başlangıcı yaptık. Ancak her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu akşam yine aleyhimize çok kolay 2 penaltı çalındı. Bu 2 penaltı Galatasaray lehine verilse ve biz bu maçı bu penaltılarla galip bitirseydik bugün Türkiye'de kimler neler konuşuyor olurdu? Bir algı yapılmaya çalışıldı. Aslında algı meyvelerini vermeye başladı. Yapı dediler ama aslında burada bir yapı falan çok büyük bir ayıp var. Hakemlerin Galatasaray'a karşı o kadar rahat penaltı verdiklerini görüyoruz ki bunların cesaret aldığı yerler; şu anda yapılan algıların onlara getirdiği cesaret. 11 gol yemişiz bunun 6 tanesi penaltılardan. Bize verilen 6 penaltının tamamı gri pozisyonlar. Az önce rakip takımın maçında bariz bir elle oynamaya rağmen, VAR'ın çağırmasına rağmen maçtaki gol geçerli sayıldı. Gerçekten sabrımız tükeniyor. Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz diyoruz. İyi niyetle bakmaya çalışıyoruz. Bunun böyle gitmemesi gerekir. Bu ayıbın bir şekilde ortadan kaldırılması gerekir. Burada Merkez Hakem Kurulu'na büyük görevler düşüyor. Bu milli arada bence verilmiş olan kararları bir kez daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü gidişat hiç hayra alamet değil" diye konuştu.

"Bardağı taşıran son damlaları bugünkü 2 penaltıda gördük"

Hakem kararlarıyla ilgili adalet gelmesi gerektiğine değinen İbrahim Hatipoğlu, "Biz bir adalet istiyoruz. Bir standart gelmesi lazım hakem kararlarına. Özellikle VAR müdahaleleri çok ciddi tesir ediyor maçlara. Bunları herhalde TFF'den MHK'ye kadar tarafsız olması gereken futbolun tüm paydaşları izliyorlar. Ama biz bunun takipçisi olacağız. Bu akşam artık bardağı taşıran son damlaları bu 2 penaltıda gördük. Gerçekten bunları anlamakta çok zorluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yabancı ya da yerli değil, iyi hakem çözüm"

Yabancı hakemlerin çözüp olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya ilişkin konuşan Hatipoğlu, "Yabancı ya da yerli değil, iyi hakem çözüm. Performansı kötü olan hakemlerin maçlardan dinlendirilmesi, onların performansını yükseltecek faaliyetlerin yapılması gerekir. İyi hakemlere ihtiyaç var. Türk futbolunun ilerlemesi için, marka değerinin yükselmesi için öncelikle hakemlerin de iyi performans göstermeleri gerekiyor. Maalesef 10 haftadır bağırdılar, çağırdılar, bir şekilde hakemleri etki altına almayı başardılar. Bunun sonucunu da hep beraber sahada gördük" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile bir görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Hatipoğlu, "Ben o gün açıklamamı yaptım. O konu bizim için kapanmıştır" dedi.

"Osimhen gibi bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz"

İbrahim Hatipoğlu, "Osimhen'i iyi ki aldık diyor musunuz" şeklinde gelen soruyu ise şöyle cevapladı:

"Ben değil tüm Türkiye böyle diyor. Bugün Victor'un çok güzel bir maçını bir kez daha izledik. Bence Osimhen'in golleri ve performansı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çok büyük ilgiyle izleniyor. Biz de Galatasaray olarak böyle bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Maçı Mauro Icardi ile yan yana izledik. Ceza sahasının içindeki pozisyonlarda hep yorum yapıyordu. Bugün bizim aleyhimize verilen penaltıların benzerlerinden onlarcası Icardi'ye yapıldı ama maalesef hiçbiri verilmedi."

"UEFA Avrupa Ligi finalini Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz"

Hafta içinde Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve uzun süre forma giyemeyecek olan Mauro Icardi hakkında da konuşan Hatipoğlu, "Mauro Icardi sakatlandı ama bizim gündemimiz en kısa sürede aramıza dönmesi için çalışmak, ameliyatının en iyi şekilde yapılması. Biz mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Biz bu finalde Mauro Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz" sözlerini kaydetti.

"Galatasaray seyircisi vefakardır"

Galatasaray seyircisiyle ilgili de açıklamada bulunan İbrahim Hatipoğlu, "Bizim seyircimiz vefakardır, cefakardır. Sahip çıkması gereken anda isim ayırt etmeksizin tüm oyunculara sahip çıkan çok vefalı bir seyirci Galatasaray seyircisi. Bugün de olması gerekeni yaptılar. Bugün ayrıca stadımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı için çok güzel bir koreografi de gerçekleştirildi. Bu vesileyle hem bu koreografide emek verenleri kutluyorum hem de kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.