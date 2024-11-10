İbrahim Hatipoğlu: Hakemlere karşı savaşmak zorunda değiliz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İbrahim Hatipoğlu: Hakemlere karşı savaşmak zorunda değiliz

Galatasaray'ın yöneticisi Hatipoğlu, hakem hatalarına dikkat çekti ve adalet istediklerini vurguladı.

10.11.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İbrahim Hatipoğlu: "Her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz"

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu:

"Bardağı taşıran son damlaları bugünkü penaltılarda gördük"

"Yabancı ya da yerli değil, iyi hakem çözüm"

"Osimhen gibi bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz"

"UEFA Avrupa Ligi finalini Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz"

"Galatasaray seyircisi vefakardır"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, 3-2 kazandıkları Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "11 maçın 10'undan galip gelip 1 de beraberlikle çok iyi bir lig başlangıcı yaptık. Ancak her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu akşam yine aleyhimize çok kolay 2 penaltı çalındı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her maçta hakemleri de yenmek durumunda kaldıklarını söyleyen Hatipoğlu, "Maçımızı tamamlayarak bir milli araya daha galibiyetle giriyoruz. Takımımızı kutluyorum. 11 maçın 10'undan galip gelip 1 de beraberlikle çok iyi bir lig başlangıcı yaptık. Ancak her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu akşam yine aleyhimize çok kolay 2 penaltı çalındı. Bu 2 penaltı Galatasaray lehine verilse ve biz bu maçı bu penaltılarla galip bitirseydik bugün Türkiye'de kimler neler konuşuyor olurdu? Bir algı yapılmaya çalışıldı. Aslında algı meyvelerini vermeye başladı. Yapı dediler ama aslında burada bir yapı falan çok büyük bir ayıp var. Hakemlerin Galatasaray'a karşı o kadar rahat penaltı verdiklerini görüyoruz ki bunların cesaret aldığı yerler; şu anda yapılan algıların onlara getirdiği cesaret. 11 gol yemişiz bunun 6 tanesi penaltılardan. Bize verilen 6 penaltının tamamı gri pozisyonlar. Az önce rakip takımın maçında bariz bir elle oynamaya rağmen, VAR'ın çağırmasına rağmen maçtaki gol geçerli sayıldı. Gerçekten sabrımız tükeniyor. Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz diyoruz. İyi niyetle bakmaya çalışıyoruz. Bunun böyle gitmemesi gerekir. Bu ayıbın bir şekilde ortadan kaldırılması gerekir. Burada Merkez Hakem Kurulu'na büyük görevler düşüyor. Bu milli arada bence verilmiş olan kararları bir kez daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü gidişat hiç hayra alamet değil" diye konuştu.

"Bardağı taşıran son damlaları bugünkü 2 penaltıda gördük"

Hakem kararlarıyla ilgili adalet gelmesi gerektiğine değinen İbrahim Hatipoğlu, "Biz bir adalet istiyoruz. Bir standart gelmesi lazım hakem kararlarına. Özellikle VAR müdahaleleri çok ciddi tesir ediyor maçlara. Bunları herhalde TFF'den MHK'ye kadar tarafsız olması gereken futbolun tüm paydaşları izliyorlar. Ama biz bunun takipçisi olacağız. Bu akşam artık bardağı taşıran son damlaları bu 2 penaltıda gördük. Gerçekten bunları anlamakta çok zorluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yabancı ya da yerli değil, iyi hakem çözüm"

Yabancı hakemlerin çözüp olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya ilişkin konuşan Hatipoğlu, "Yabancı ya da yerli değil, iyi hakem çözüm. Performansı kötü olan hakemlerin maçlardan dinlendirilmesi, onların performansını yükseltecek faaliyetlerin yapılması gerekir. İyi hakemlere ihtiyaç var. Türk futbolunun ilerlemesi için, marka değerinin yükselmesi için öncelikle hakemlerin de iyi performans göstermeleri gerekiyor. Maalesef 10 haftadır bağırdılar, çağırdılar, bir şekilde hakemleri etki altına almayı başardılar. Bunun sonucunu da hep beraber sahada gördük" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile bir görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Hatipoğlu, "Ben o gün açıklamamı yaptım. O konu bizim için kapanmıştır" dedi.

"Osimhen gibi bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz"

İbrahim Hatipoğlu, "Osimhen'i iyi ki aldık diyor musunuz" şeklinde gelen soruyu ise şöyle cevapladı:

"Ben değil tüm Türkiye böyle diyor. Bugün Victor'un çok güzel bir maçını bir kez daha izledik. Bence Osimhen'in golleri ve performansı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çok büyük ilgiyle izleniyor. Biz de Galatasaray olarak böyle bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Maçı Mauro Icardi ile yan yana izledik. Ceza sahasının içindeki pozisyonlarda hep yorum yapıyordu. Bugün bizim aleyhimize verilen penaltıların benzerlerinden onlarcası Icardi'ye yapıldı ama maalesef hiçbiri verilmedi."

"UEFA Avrupa Ligi finalini Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz"

Hafta içinde Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve uzun süre forma giyemeyecek olan Mauro Icardi hakkında da konuşan Hatipoğlu, "Mauro Icardi sakatlandı ama bizim gündemimiz en kısa sürede aramıza dönmesi için çalışmak, ameliyatının en iyi şekilde yapılması. Biz mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Biz bu finalde Mauro Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz" sözlerini kaydetti.

"Galatasaray seyircisi vefakardır"

Galatasaray seyircisiyle ilgili de açıklamada bulunan İbrahim Hatipoğlu, "Bizim seyircimiz vefakardır, cefakardır. Sahip çıkması gereken anda isim ayırt etmeksizin tüm oyunculara sahip çıkan çok vefalı bir seyirci Galatasaray seyircisi. Bugün de olması gerekeni yaptılar. Bugün ayrıca stadımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı için çok güzel bir koreografi de gerçekleştirildi. Bu vesileyle hem bu koreografide emek verenleri kutluyorum hem de kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hatipoğlu: Hakemlere karşı savaşmak zorunda değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
15:54 Fethiye’de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor Fethiye'de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor
15:53 Mahkeme başkanı, Arif Güran’a eşini öpme izni verdi Mahkeme başkanı, Arif Güran'a eşini öpme izni verdi
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
15:19 Emir büyük yerden Arda Güler’in üstünü çizen Ancelotti’ye ayar Emir büyük yerden! Arda Güler'in üstünü çizen Ancelotti'ye ayar
15:14 Narin davasında “cumartesi“ detayı tv100 muhabiri açıkladı Narin davasında "cumartesi" detayı! tv100 muhabiri açıkladı
15:01 Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 22:47:02. #1.12#
SON DAKİKA: İbrahim Hatipoğlu: Hakemlere karşı savaşmak zorunda değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.