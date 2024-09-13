İbrahim Öztürk Futbola Veda Etti - Son Dakika
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Spor

İbrahim Öztürk Futbola Veda Etti

İbrahim Öztürk, 43 yaşında futbol kariyerine son vererek yeni bir başlangıç yapma kararı aldı.

13.09.2024 20:47
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Türkiye'de 4 farklı ligde şampiyon olma gururu yaşayan İbrahim Öztürk, 43 yaşında futbol hayatını noktaladı.

İbrahim Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "uzun yıllar büyük tutku, sevgiyle oynadığı futbola veda ettiğini" ve hayatında yeni sayfa açma zamanı geldiğini belirtti.

Futbolun hayatının büyük bir parçası olduğunu aktaran İbrahim Öztürk, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sahada geçirdiğim her an, rekor kırarak attığım her gol, kazandığım her zafer, şampiyonluklar, beni ben yapan değerli anılar olarak kalacak. Bu süreçte bana destek olan aileme, arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve en önemlisi siz değerli futbolseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Futbol sahasında öğrendiğim disiplin, azim ve takım ruhu, hayatımın her alanında bana rehberlik etmeye devam edecek. Bu vedanın bir son değil, yeni başlangıçlar için bir adım olduğunu biliyorum. Gelecekte, futbolun farklı alanlarında, belki de genç yeteneklere rehberlik ederek bu güzel oyuna katkıda bulunmaya devam edeceğim. Bu yolculukta yanımda olan herkese minnettarım. Futbolun bana kattığı değerleri ve anıları her zaman kalbimde taşıyacağım."

Süper Lig'de Bursaspor ile 1. Lig'de Sivasspor ve Altay ile 2. Lig'de Altay ve Erciyesspor ile 3. Lig'de de Karamanspor ile şampiyonluk yaşayan 21 Haziran 1981 doğumlu İbrahim Öztürk, 2002-03 sezonunda Kayseri Erciyesspor'da başladığı futbolda Karamanspor, MKE Kırıkkalespor, Altay, Bursaspor, Sivasspor ve Erciyes 38'de forma giydi.

Avrupa kupaları hariç Türkiye'de profesyonel liglerde ve kupalarda 576 maça çıkan İbrahim Öztürk 27 gole imza attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İbrahim Öztürk Futbola Veda Etti - Son Dakika

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