Milan'da futbol kariyerine devam eden 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, bu kez Hakan Çalhanoğlu hakkında gündem olacak sözler kullandı. Tecrübeli futbolcu, yeni kitabı Adrenalin'de Hakan'dan küçümseyici ifadelerle bahsetti.
Zlatan, kitabında Hakan'la ilgili, "Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden aslında hiç teklif gelmemişti" ifadelerini kullandı.
İbrahimovic ve Hakan, Milan'da yakın arkadaşlık kurmuş ve saha içinde iyi bir uyum yakalamıştı. Ancak bir maçta Zlatan, Milli futbolcumuzu azarlayınca dostluk bozuldu. Hakan, Ibrahimovic'le paylaştığı fotoğrafları sildi.
Son Dakika › Spor › Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler - Son Dakika Spor