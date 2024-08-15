Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var - Son Dakika
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Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var

Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray\'dan resmi açıklama var

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mauro Icardi'nin alacakları için sarı-kırmızılı kulübe ihtar çektiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Yazgan, "Bize, 22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var diye bir anımsatma mesajı geldi. Eğer böyle bir borç olsa, bunu geçebilir miyiz? O bir anımsatma, 22 Ağustos'a kadar ödemesi yapılacak" ifadelerini kullandı.

15.08.2024 20:11
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin alacakları için sarı-kırmızılı kulübe ihtar çektiği iddia edilmişti. Cimbom'un genel sekreteri Eray Yazgan, gündemdeki konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yazgan, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdaki durumu hakkında da bilgi verdi.

ICARDI İHTAR ÇEKTİ Mİ?

Icardi'nin alacakları için kulübe ihtar çektiği yönündeki iddialara açıklık getiren Yazgan, "Geçen hafta Hatay maçı günü bu iddia ortaya atıldı. Mauro Icardi, dünyada çok önemli bir marka. Çok ciddi bir şirket aynı zamanda. Muhasebecisi var, avukatı var, menejarleri var. Onların çok ciddi görevleri var. Bunların arasında günü gelen ödemeyi muhatabına anımsatmak var. Bize, 22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var diye bir anımsatma mesajı geldi. Nitekim, herkesin bildiği gibi Avrupa'ya giden takımlar senede 4 kez borçsuzluk kağıdı alıyorlar. 30 Haziran'da biz geçtik bunu. Eğer böyle bir borç olsa, bunu geçebilir miyiz? O bir anımsatma, 22 Ağustos'a kadar ödemesi yapılacak. Bugün itibariyle öyle bir problem yok" açıklamasını yaptı.

Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
Eray Yazgan

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TAKIMDAKİ GELECEĞİ

Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki geleceğiyle ilgili "Kerem, geçen hafta kadrodaydı. Girdikten sonra ne kadar katkı sağladını gördük. Hem oyuncunun hem bizim tatmin olacağı, mutlu olacağı bir ortam olması lazım. Kerem bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Bu insanların da kabul edebileceğiz, onların da tatmin olacağı, kulübün de tatmin olacağı gelişmeler olmalı ki biz de oyuncu da kabul etsin ve önümüze bakalım ve bahsettiğiniz transfer süreçleri neticelensin" ifadelerini kullandı.

Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var

ZAHA'NIN TRANSFER SÜRECİ

Zaha'nın transfer sürecinde olduğunu belirten Yazgan, "Hocayla görüştüğünde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu hocamız. Bu şekilde ilerliyoruz. Onun dışında tam takımız. Keyifle gideceğiz ve dilerim galibiyetle döneceğiz. Bizi üzen küçük bir şey oldu. Umarım bu bir alışkanlık haline gelmez. Deplasman tribünü için 1800 TL civarı gibi bir ücret belirlemişler deplasman tribünü için. TFF'nin aldığı ve uzun yıllardır devam eden bir kural var, normal bilet fiyatının yüzde 30'undan daha fazla olamıyor deplasman tribünü bilet fiyatları. Bundan sonraki süreçte buna özen gösterirlerse biz çok memnun oluruz. Diğer kulüplerin de benzer beklentileri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: 5saray dağıldı 29 45 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Galatasaray ile ilgili haberler genelde Algı Operasyonu amaç 3. Şampiyonluğu zedelemek 40 30 Yanıtla
  • Çelikk: İcardi bu sene bitik olacak.. 31 34 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: yeni bir şey daha öğrendik anımsatmaO? 24 10 Yanıtla
  • Ali Arslan: Daha durun bu Arjantin para birimi lakaplı size neler yapacak 17 14 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Galatasaraya algı operasyonu yapılıyor.Başka türlü önüne geçemiyorlar. Ne büyüksün Galatasaray 8 9 Yanıtla
  • Ibrahim YILDIRIM: yedikleri hurmalar simdi tirmAliyor 5 3 Yanıtla
  • ercan karakayış: bazı futbolcuların avukatları ve menajerleri klüplere anımsatma yazısı çekebiliyor şöyle düşünün banka gün yaklaşan kart ödemeniz veya kredi borcunuz için hatırlatma yaptığı gibi daha önce barçadan bir futbolcu içinde böyle bir haber okumuştum 2 3 Yanıtla
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