Icardi'den taraftarı üzen haber! İtalyan devi peşinde - Son Dakika
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Icardi'den taraftarı üzen haber! İtalyan devi peşinde

11.05.2023 20:39

Süper Lig devi Galatasaray'ın bonservisini almak için büyük çaba verdiği Icardi için bu kez İtalyan devi Milan da devreye girdi. Yıldız futbolcunun da İtalya'ya dönme fikrini cazip bulduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint Germain takımından kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği başarılı performansla dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

MILAN DEVREDE

NTV Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın uzun yıllar kadroda tutmak istediği Icardi için İtalyan devi Milan da devreye girdi. Inter'de forma giydiği dönemde Serie-A'ya damga vuran tecrübeli futbolcunun da İtalya'ya dönme fikrini cazip bulduğu öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geleceğiyle ilgili son kararı henüz vermeyen Icardi, Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıktı ve 16 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.

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Son Dakika Spor Icardi'den taraftarı üzen haber! İtalyan devi peşinde - Son Dakika


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