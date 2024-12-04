Icardi'den Wanda Nara'ya çok konuşulacak gönderme - Son Dakika
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Spor

Icardi'den Wanda Nara'ya çok konuşulacak gönderme

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Wanda Nara ile olan boşanma süreci gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Johnny Deep paylaşımıyla Nara'ya göndermede bulundu. Arjantinli yıldızın bu paylaşımı da davayı kazanacağını ima ettiği şeklinde yorumlandı.

04.12.2024 21:49
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Çapraz bağ ameliyatı olan ve sezonu kapatan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyr. Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan Icardi, yaptığı paylaşımla ilginç bir gönderme yaptı.

JOHNNY DEEP'İ PAYLAŞTI

31 yaşındaki futbolcu, Instagram hikayesinden Johnny Deep'in mahkeme salonundan fotoğrafları paylaştı. Hollywood yıldızı Deep, eski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın konuştuğu bir boşanma süreci yaşamış ve bu davanın kazananı olmuştu.

İşte Icardi'nin paylaşımı;

Icardi'den Wanda Nara'ya çok konuşulacak gönderme

HERKES BU YORUMU YAPIYOR

Özellikle Galatasaray taraftarları tarafından ilgi gören ve etkileşim yağmuruna tutulan Icardi'nin paylaşımı, Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Arjantinli yıldızın davayı kazanacağını ima ettiği şeklinde yorumlandı.

Icardi\'den Wanda Nara\'ya çok konuşulacak gönderme

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Son Dakika Spor Icardi'den Wanda Nara'ya çok konuşulacak gönderme - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ali Riza Ozturk:
    yaaaaaww bizeneeee 3 0 Yanıtla
  • sosa benim:
    bu neee yaaaaaa hergun iki haber silecegim bu siteyi 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    boynuzlu pezooo 1 0 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz:
    Ne kadar değer verdiler buna bitmedi gitti!! Danışıklı dövüş,satan memnun alan memnun…. 0 0 Yanıtla
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