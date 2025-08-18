Icardi, Galatasaray'ın En Golcü Yabancı Olmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Icardi, Galatasaray'ın En Golcü Yabancı Olmak İstiyor

18.08.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mauro Icardi, Galatasaray'da 62 gol atarak ikinci sıraya yükseldi. Gheorghe Hagi'yi geçmek hedefinde.

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı hedefliyor.

Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, başarılı performansının ardından sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.

Takımla toplamda 88 maça çıkan Icardi, bu sezon ligin 2. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekipteki 62. golüne ulaştı ve Çek futbolcu Milan Baros'u geride bırakarak Galatasaray tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.

Arjantinli santrfor, 11 kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

İlk sezonunda 23 gol attı

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol kaydetti.

Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

İkinci sezonunda gol kralı oldu

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

Derbi maçlarında 8 gol kaydetti

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'ye karşı 5 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 6 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.

Üçüncü sezonunda büyük sakatlık yaşadı

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı.

Icardi, geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, Süper Lig'in yeni sezonunun 2. haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

Kaynak: AA

Gheorghe Hagi, Mauro Icardi, Galatasaray, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi, Galatasaray'ın En Golcü Yabancı Olmak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:23:26. #7.11#
SON DAKİKA: Icardi, Galatasaray'ın En Golcü Yabancı Olmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.