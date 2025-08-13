Icardi: 'Şampiyonluğu Devam Ettirmek İstiyoruz'

Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, "Bu sezon birçok hedefimiz var. Çok yüksek seviyelerde mücadeleler vermek istiyoruz. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesi Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı kaptan olarak temsil edeceği için gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Icardi, "Yeni sezona başlıyoruz, çok mutluyuz. Yıllar sonra kaptanlığı Fernando Muslera'dan devralmak benim için çok büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman gururla temsil ettim. Takım arkadaşlarıma olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi de kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"3 sene üst üste şampiyon olduk, bunu devam ettirmek istiyoruz"

Sakatlığı sonrası kendi durumunu değerlendiren ve takımla beraber hedeflerinin yeniden şampiyonluk olduğuna değinen golcü oyuncu, "1 aydır takımla antrenmana çıkıyorum. En kısa zamanda maça da çıkmak istiyorum ve saha içerisinde takıma destek olmak istiyorum. Bu sezon birçok hedefimiz var. Çok yüksek seviyelerde mücadeleler vermek istiyoruz. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'ın tüm camiasını çok özledim. Sahada onlarla yeniden bir araya gelmek için de sabırsızlıkla çalışıyorum ve bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Futbolun ötesinde bir dostluğumuz var, başarıları getiren de buydu"

Takımdaki arkadaşlığın her zaman üst düzeyde olduğunu söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Fernando Muslera ve Dries Mertens özlenecek insanlar. Çok sevdiğimiz insanlar ve değerli karakterlerdi. Ama aynı zamanda yeni oyuncularımız da geliyor. Çok karizma ve karakter sahibi aynı zamanda saha içinde, dışında bize destek olacak önemli insanlar geliyor. Büyük bir aileyiz ve her zaman çok iyi bir atmosfer var. Zaten futbolun ötesinde bir dostluğumuz da var. Şampiyonluğu getiren de, galibiyetleri getiren de bu oldu aslında geçtiğimiz yıllarda. Her gün beraber olduğumuz için o aile ortamının olması da başarımız için en önemli şeylerden bir tanesi" sözlerini kaydetti.

"Kerem'e sadece en iyi dileklerimi söyleyebilirim"

Galatasaray'a geldiği dönemle bugünü kıyaslayan ve eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun muhtemel Fenerbahçe transferine ilişkin düşüncelerini de aktaran Icardi, "3 yıl önce geldiğimde bu benim için bir meydan okumaydı. Şimdi farklı bir gururla bakıyorum geçtiğimiz sezonlara, kulübe, etrafımdaki insanlara, taraftara ve en önemlisi de çocuklara. Onlarla farklı bir bağ kurduğumu, onların Galatasaray aşkının ne kadar arttığını görüyorum. Çok gurur duyuyorum ve aynı zamanda çok keyif aldığım, bana çok zevk veren bir şey. İnsanların futbolun ötesinde bağ kurabilmesi çok güzel bir duygu. Benim için de gol atıp, galibiyetler getirip, şampiyon olup geri ödemem gereken bir borç aslında bu. Kerem konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Dün oynadı, Benfica'nın futbolcusu şu anda. Galatasaray için de çok önemli bir insandı. Galatasaray ile birlikte büyüdüğünü de söyleyebiliriz. Ona sadece en iyi dileklerimi söyleyebilirim. Çok kıymetliydi beraber geçirdiğimiz zaman. Benim de sevdiğim, benim için değerli bir insandı. Kariyerinde başarılar dilerim kendisine" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmaya çalışacağız ve en ileri gideceğiz"

Kulübün her zaman kazanma hedefinde olduğunu vurgulayan Arjantinli golcü, "Kulübün amacı tabii ki kazanmaya devam etmek ve şampiyon olmak. Zaten geldiğimden beri hep hedefimiz buydu. Hep şampiyon olmak istedik, Türkiye'nin en iyisi olmak istedik. 3 senedir de başardık bunu. Bu büyük yolda devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise en iyisini yapmaya çalışacağız ve en ileri gideceğiz. Yeni formatta evimizde 4 maçımız olacak. Taraftarımız bize destek olacak. Her oyuncu en ileriye gitmek ve her maçı kazanmak ister. Biz de buna odaklanıp maç maç gideceğiz" açıklamasında bulundu.

"Osimhen ile birlikte oynayacağız ve çok keyif alacağımıza eminiz"

Son olarak takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili görüşlerini de aktaran Mauro Icardi, "Maalesef geçen sezon ikimizin bir arada oynadığı az sayıda maç oldu. Çok keyifli anlardı ama bütün yılın keyfini çıkartamadık. En önemlisi şampiyon olmaktı. Bu sezon da devam etmek istiyoruz. Victor ve benim de ötemde antrenmanlarda yüksek performans gösteren ve dakika almak için mücadele eden birçok oyuncu var. Bu oyuncularla birlikte galip olacağız. Osimhen geçen sezon gol kralı oldu. Bu sezon da birlikte oynayacağız. Çok keyif alacağımıza eminiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL