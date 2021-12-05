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İda Ultra'da şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

İda Ultra'da şampiyonlar belli oldu

05.12.2021 16:37
İda Ultra'da şampiyonlar belli oldu

Kaz Dağları'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen İda Ultra sponsored by Karspor büyük bir coşku ile koşuldu.

Kaz Dağları'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen İda Ultra sponsored by Karspor büyük bir coşku ile koşuldu. Yağmurlu, zor ve keyifli şartlarda 25 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla 2 gün boyunca yapılan koşular sonunda İda Ultra'da 4 kategorinin şampiyonları da belli oldu. Zorlu mücadelede 114 Kilometrelik parkuru kadınlarda Elena Polyakova, erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer ilk sırada tamamladı..

Dünyanın oksijen oranının en fazla olduğu bölgelerinden biri olan Kaz Dağları, bir kez daha Türkiye'nin en önemli ultra maratonlarından biri olan İda Ultra sponsored by Karspor'a ev sahipliği yaptı. 25 ülkeden 1700 sporcunun yer aldığı organizasyon, yağmurlu hava ve zor şartlara karşın büyük bir coşku ve keyifle ile tamamlandı. Edremit Belediyesi'nin resmi sponsorluğunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle düzenlenen İda Ultra'da 2 gün boyunca yapılan koşular sonunda tüm kategorilerde şampiyonlar belli oldu.

KADINLARDA ZAFER ELENA POLYAKOVA'NINİlk kez 2016'da yapılan Türkiye'nin ilk kış ultra maratonu İda Ultra'da merakla beklenen 114 kilometrelik mücadelede kadınlarda mutlu sona ulaşan isim Elena Polyakova oldu. Bitiş çizgisine 15 saat 49 dakika 28.71 saniyede gelen Polyakova'nın ardından Seda Nur Çelik ikinci, Mahya Karbalaii de üçüncü oldu.ERKEKLERDE BÜYÜK ÇEKİŞMEErkeklerde de büyük çekişmenin yaşandığı organizasyonda şampiyon Oğuzhan Emre Singer oldu. Salih BuluT'un ikinci olduğu 114 kilometrelik parkurda podyumu tamamlayan isim ise Konstantin Mansurov'du.66 kilometrelik İda Half Ultra'da ise birincilik erkeklerde Aleksandr Firsov, kadınlar da Alisa Prokhorova'nın oldu. İda Ultra'nın üçüncü kategorisi olan Run Zues'ta şampiyonluklar erkeklerde İrem Can Ayaz'a, kadınlarda ise Nuray Bulut Göktepe'ye gitti. Büyük bir katılımın olduğu 15 Kilometrelik köy koşunda da büyük bir heyecan yaşandı. Erkeklerde Abdurrahman Çavdar'In kazandığı mücadeleyi kadınlarda da Serpil Budak ilk sırada noktaladı. FİNİŞTE EVLENME TEKLİFİBu sene 5'inci kez düzenlenen İDA Ultra sponsored by Karspor'un bitiş çizgisinde ilginç bir olay yaşandı. Mücadelede yer alan Kudret Altak, koşu boyunca cebinde taşığı tek taş yüzükle kız arkadaşı Beyza Güzel'e evlenme teklif etti. Seyircilerin ve arkadaşlarının alkışları arasında Beyza Güzel bu teklifi kabul etti.Pandemi kurallarının uygulandığı maratonda tüm kategorilerin ilk 3'leri ise şöyle oluştu:

İDA MARATONUKADIN                DERECE1- Elena Polyakova        15: 49: 28.712- Seda Nur Çelik        17: 47: 493- Mayha Karbalaii        17: 55: 33ERKEK                DERECE1- Oğuzhan Emre Singer    12: 20: 40.012- Salih Bulut            12: 37: 22.593- Konstantin Mansurov    13: 03: 57.67

İDA HALF ULTRAKADIN                DERECE1- Alisa Prokhorova        7: 52: 06.082- Rezeda Galyamova        8: 12: 50.103- Hacer Uslu            8: 56: 07.28ERKEK                DERECE1- Aleksandr Firsov        6: 35: 08.822- Mahmut Yavuz        7: 06: 27.413- Bahadır Ozan Singer        7: 12: 14.80

RUN ZEUS KADIN                DERECE1- Nilay Bulut Göktepe        3: 39: 08.032- Burçin Atlı            3: 53: 49.073- Beyza Güzel            3: 55: 41.06ERKEK                DERECE1- İrem Can Ayaz        3: 02: 36.052- Cihan Akbaba        3: 21: 33.053- Vehbi Kurşun        3: 22: 25.03

KÖY KOŞUSUKADIN                DERECE1- Serpil Budak            1: 28: 19.682- Okyanus Yıldız        1: 35: 50.043- Kumsal Pınargözü        1: 38: 29.40ERKEK1- Abdurrahman Çavdar    1: 12: 01.602- Mehmet Aydıngör        1: 14: 07.57

3- İlker Kökçe            1: 18: 04.01


İda Ultra'da şampiyonlar belli oldu
İda Ultra'da şampiyonlar belli oldu

Edremit Belediyesi, Kaz Dağı, Türkiye, Singer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İda Ultra'da şampiyonlar belli oldu - Son Dakika Spor


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