İHA muhabiri Umutcan İşledici'ye ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Sarıçam Belediyesi'nin ortak organizasyonunda düzenlenen Karate Şampiyonası Basın Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanan gazeteciler belirlendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Sarıçam Belediyesi'nin ortak organizasyonunda düzenlenen Karate Şampiyonası Basın Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanan gazeteciler belirlendi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Umutcan İşledici Haber dalında ödüle layık görüldü. TSYD Adana Şube As Başkanı Tevfik Dinçkalmış başkanlığında toplanan, TSYD Adana Şube As Başkanı İrfan İşisağ, mali sekreter Tarık Akcan ile yönetim kurulu üyeleri Adnan Kulak ile Eren Bozkurt'un yer aldığı jüri onlarca eser arasından 7 esere ödül verilmesini uygun buldu. TSYD Adana Şube As Başkanı ve Jüri Başkanı Tevfik Dinçkalmış, ödül almaya değer görülen isimleri kutladı. Ödüller ileriki günlerde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Ödül alan isimler şöyle: Haber Dalı: Umutcan İşledici (İHA), Hüseyin Sungur (Günaydın), Dursun Dağtekin (Adanus) Fotoğraf Dalı: Nuri Pir (DHA), Basri Baş (Barış) Sayfa Düzeni: Emre Ekici (İlkhaber) Görüntü Dalı: Eser Pazarbaşı (DHA) - ADANA

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