İhalesi tamamlanan Onur Futbol sahası yüklenici firmaya teslim edildi - Son Dakika
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İhalesi tamamlanan Onur Futbol sahası yüklenici firmaya teslim edildi

18.04.2022 13:42
İhalesi tamamlanan Onur Futbol sahası yüklenici firmaya teslim edildi

Karabük Yenişehir Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllar Kardemir Karabükspor idmanlarına ev sahipliği yapan Onur Futbol Sahası'nın ihale çalışmaları tamamlandı.

Karabük Yenişehir Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllar Kardemir Karabükspor idmanlarına ev sahipliği yapan Onur Futbol Sahası'nın ihale çalışmaları tamamlandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, amatör futbol branşlarına hizmet eden, akademi liglerine ev sahipliği yapan Onur Futbol Sahası'nın ihalesinin tamamlandığını ve yüklenici firmaya teslim edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 5,5 milyon TL ihale bedelindeki Onur Futbol Sahası'nın yenilenerek sporseverlerin kullanımına açılacağını belirten İl Başkanı Altınöz, "Saha, hazırlanan proje dahilinde sentetik zeminli futbol sahası ve yürüyüş alanına dönüştürülerek amatör takımlara ve sporseverlere hizmet verecek. Onur Sahası Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Dönüşüm Projesi'nin hayata geçirilmesinde ve ilgili ödeneğin ilimize kazandırılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bakanlık yöneticilerine teşekkür ediyor, Karabük'ümüze ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Karabük'ümüzün her alanda ihtiyacı olan yatırımlarını titizlikle takip etmeye ve çözüm noktasında gerekli ziyaretlerimizi ve görüşmelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

İhalesi tamamlanan Onur Futbol sahası yüklenici firmaya teslim edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İhalesi tamamlanan Onur Futbol sahası yüklenici firmaya teslim edildi - Son Dakika


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