ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçından notlar

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir müsabakasında sakatlık yaşayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'dan faydalanamazken, Edin Dzeko'yu yedek oturttu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ikas Eyüpspor karşısında İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'e sürdü.

İstanbul temsilcisi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta ikilide Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues'i bozmayan deneyimli teknik adam, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

İrfan Can Eğribayat ilk kez

Fenerbahçe'nin tecrübeli İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli eldiven, Dominik Livakovic'in yokluğunda müsabakaya ilk 11'de başladı.

6 eksik

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra takımla çalışmalara başlamasına karşın henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş takımını yalnız bıraktı.

Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Samet Akaydın kadroda

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Samet Akaydın, ikas Eyüpspor müsabakasında kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla oynadığı karşılaşmada yaptığı hatayla tribünlerin tepkisini çeken Samet, RAMS Başakşehir müsabakasının kadrosunda dahil edilmemişti.

Söz konusu müsabakadan sonra oyuncusunu koruyacağını açıklayan Jose Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda oyuncusunu kadroya aldı.

Tadic sol kanada döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, ikas Eyüpspor karşısında müsabakaya sol kanatta başladı.

Geçtiğimiz sezon sol açık pozisyonundan etkili bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise daha çok sağ kanatta görevlendirilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda 2 karşılaşmada forvet arkası pozisyonunda da forma giyen Tadic, bu müsabakaya ise eski görev yerinde başladı.