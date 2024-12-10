Ilgaz Taş, Venedik'te Dünya 7'ncisi Oldu - Son Dakika
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Ilgaz Taş, Venedik'te Dünya 7'ncisi Oldu

Ilgaz Taş, Venedik\'te Dünya 7\'ncisi Oldu

Manisa BBSK'lı milli karateci Ilgaz Taş, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Karate 1 Dünya Gençlik Liginde başarılı bir performans sergileyerek Dünya 7'ncisi oldu.

10.12.2024 08:12  Güncelleme: 08:14
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İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Karate 1 Dünya Gençlik Liginde Manisa BBSK'lı milli karateci Ilgaz Taş, Dünya 7'ncisi oldu.

İtalya'nın Venedik şehrinde 4-8 Aralık 2024 tarihlerinde 79 ülkeden 3 bin 800 sporcun katılımıyla düzenlenen Karate 1 Dünya Gençlik Ligine Manisa BBSK'lı 3 milli sporcu da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü milli sporcularından Batuhan Bayır 3. turda, Nurahsen Kocakaplan 2. turda elenirken, Ilgaz Taş 1. turda İtalyan rakibini 5-4, 2. turda Slovak rakibini 2-1, 3. turda Sırp rakibini 11-3, son 16 turunda Alman rakibini 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ukraynalı rakibine 3-2 kaybeden Taş, üçüncülük müsabakasında da İrlandalı rakibine 2-0 kaybederek Dünya 7'ncisi oldu.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Bu sonuçlarla sporcularımız büyük tecrübe sahibi olup ülkemizi temsil etmişlerdir. Sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı İş İnsanı Murat Kocakaplan abimize ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ilgaz Taş, Venedik'te Dünya 7'ncisi Oldu - Son Dakika

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