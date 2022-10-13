- İlhan Palut: "Çok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bu sene şampiyonluk yarışında takımlarda erken kopmaların yaşanmayacağını düşündüğünü belirterek, "Uzun süre ligin üstünün 6-7 takımla süreceğini düşünüyorum. İnşallah biz de üst sıraları hedefleyen bir takım olarak devam ederiz" dedi.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan antrenman öncesi İlhan Plaut ve futbolculardan Guilherme Sitya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK maçı çalışmalarının hafta başından beri sürdüğünü hatırlatan Palut, "Bugün stadımızda taktik antrenman yapacağız. İnşallah yarın yapacağımız antrenmanla da maçın hazırlıklarını tamamlamış olacağız. Calvo sarı kart cezalısı olmasından dolayı, Cebrail de sakatlığından dolayı bu maçta kullanamayacağımız oyuncular. Onun dışında takımımız tam kadro olarak çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep takımı, lige çok iyi bir başlangıç yapan, son haftalarda istediği sonuçları alamayan bir takım. Ama kadrosuna baktığınız zaman gerçekten çok potansiyelli, kalitesi yüksek oyunculara sahip. Onun için son derece dikkatli olmamız gereken bir maç. Çok iyi mücadele etmemiz, coşkulu oynamamız gereken bir maç. Onun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah kendi sahamızda güzel bir oyun, güzel bir sonuçla bu maçtan ayrılırız" şeklinde konuştu.

"En doğru 11'i çıkarmaya çalışacağız"

Gaziantep FK maçında kadroda belli başlı değişiklikler olabileceğini belirten Palut, "Zaten kadromuza baktığınız zaman geniş çaplı takımı bir anda değiştirecek yapımız yok. Evet 1-2 değişiklik belki olabilir. Yarınki antrenmandan sonra bunu kararlaştıracağız, ekibimle toplantı yapacağız. En doğru 11'i çıkarmaya çalışacağız. Ama çok büyük değişiklikler olacağını şu anda düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum"

Ligdeki zirve yarışında erken kopmaların yaşanacağını düşünmediğini aktaran Palut, "Uzun süre ligin üstünün 6-7 takımla süreceğini düşünüyorum. Bu da aslında hem ligimizin kalitesi hem de yarışın daha izlenir, heyecanlı olması adına güzel bir durum. Bu sene çok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum. İnşallah biz de istikrarlı bir gidişle üst sıraları hedefleyen bir takım olarak devam ederiz lige" şeklinde konuştu.

Devre arasında transfer yapılıp yapılmayacağı ile ilgili konuşan Palut, "Transfer çok dinamik bir süreç. Şu anda bazı çok iyi gördüğünüz mevkilerde de bir anda transfere ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bugün memnun olmadığınız mevkiler ilk yarının sonuna kadarki maçlarda atağa geçebiliyor. Bir şekilde orada transfer defterini kapatabiliyorsunuz. Lig biraz daha ilerlesin durumlara bakarız. Zaten yönetimimizle değerlendireceğimiz bir konu" değerlendirmesini yaptı.

Guilherme Sitya: "3 puan istiyoruz"

Gaziantep FK maçının zor olacağını söyleyen Guilherme de, "Gaziantep maçı daima zor oluyor ama bu sefer evimizde oynamanın avantajını kullanacağız. Bu maçtan 3 puan istiyoruz ki lig tablosunda yukarıda kalabilelim. Son hafta takım olarak son dakikaya kadar maçı bırakmayıp çok iyi bir takım ruhu ortaya koymuş olduk" ifadelerini kullandı.

"100 maça ulaşmak güzel bir duygu"

Guilherme, Gaziantep FK maçıyla beraber yeşil-beyazlı formayla 100. maçına çıkacağı ve neler hissettiği hakkında gelen soruya, "Aslında bunun farkında değildim. Sosyal medyada bir taraftar beni etiketleyince bunu görmüş oldum. 3 senedir buradayım, çok mutluyum. Benim için çok önemli ama daha önemlisi tabii ki de 3 puanı almak, galip gelmek. Onun dışında 100 maça ulaşmak güzel bir duygu" cevabını verdi.

"Bu yarışta yer almak istiyoruz"

Süper Lig'in zor bir maratondan oluştuğunu kaydeden Guilherme, "Birçok takım çok kuvvetli. Bizimle birlikte bu maratonda yarışan birçok ezeli güçlü rakip var. Konyaspor da bu güçlü rakipler arasında güçlü bir unsur olduğunu almış olduğu sonuçlarla birlikte gösteriyor. Ligin sonuna kadar toplayabildiğimiz kadar 3 puanlarla bu yarışta yer almak istiyoruz" diye konuştu.