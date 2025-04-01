Ilıcalı: 'Yabancı hakem istiyoruz' - Son Dakika
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Ilıcalı: 'Yabancı hakem istiyoruz'

Ilıcalı: \'Yabancı hakem istiyoruz\'

Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, Galatasaray derbisi öncesi yabancı hakem talebini yineledi.

01.04.2025 17:20
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yarın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanacak mücadeleyle ilgili, "Yabancı hakem istiyoruz demiştik ve diyoruz da" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kulüp televizyonuna yarın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanacak mücadele ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçında takıma olan inancından bahseden Acun Ilıcalı, "Çok önemli bir maç. Derbiler için söylenecek söz azdır. Herkesin hafızasında bu maçlar vardır ve maçlar zaten kendini belli eder. Yine öyle bir maç. Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemdeki yükselen performansları, takımdaki sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki çok heyecanlıyız. En önemli mesajımız da taraftarlarımıza. Taraftarlarımız tam anlamıyla yaklaşık iki aydır 12. adam oldular. Sağ olsunlar, onların performansı da takımla beraber çok yükseldi. Son dönemde Kadıköy'deki maçlarda onların 12. adam olduğunu hep hissettik. Bu maçta da bunu bekliyoruz. Tamamen maça konsantre olarak, takımımızın arkasındaki o gücü hissettirmelerini istiyoruz. Unutmayın, futbolcularımızın enerjisi iç saha maçlarında taraftarlarımızın coşkusundan çok etkileniyor ve artıyor. O yüzden bu konuda taraftarlarımıza bir ricada bulunayım. Takımımızı 90 dakika boyunca ölümüne destekleyelim. Futbolcularımıza o coşkuyu hep hissettirelim ve performanslarına katkıda bulunalım, son aylarda olduğu gibi" dedi.

"Yabancı hakem istiyoruz demiştik ve diyoruz da"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun dün yapmış olduğu açıklamalara yönelik konuşan Ilıcalı, "51. kez söyleyeyim diye cuma akşamı yabancı hakem istediğimizi söylemiştim. 4 gün sonra yani bugün 52. kez de söylemiş olayım. Yabancı hakem istiyoruz demiştik ve diyoruz da Hep yabancı hakem istiyoruz, dedik. Dün İbrahim Hatipoğlu çok enteresan ve skandal bir açıklama yaptı. Hafıza kaybı desen çok kolay değil. Bilgi eksikliği desen böyle şeyler çok olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamaya üç gün sonra çıkıp 'konuşmuyorlar' dedi. Asıl benim en çok ilgimi çeken ve tam anlamıyla skandal bölüm şu: 'Bizim iç saha maçımızda avantajımız vardı' diyor, hakem konusunda. İç saha maçında avantajları varmış. 'Hakem konusunda avantajımız vardı, rakibimiz algı ve gündem oluşturarak bu avantajı elimizden aldı ve yabancı hakem geldi' diyor. Aynen şunu söylüyor: Hakem konusunda iç sahada avantajımız vardı ve rakibimiz algı oluşturdu. Onu yaptı, bunu yaptı. Orada beni de suçluyor. Diyor ki yabancı hakem geldi. İlk sorum şu: Sizin hakem konusunda nasıl bir avantajınız vardı? Hakem konusunda Galatasaray'ın iç sahada nasıl bir avantajı var? Biz de zaten hep söylüyoruz da özellikle iki yıldır bunu söylüyorduk. Özellikle bu yıl üstüne basa basa diyorduk ya, iç sahada hakemler Galatasaray'a adil davranmıyor, diye. Bir Galatasaraylı yönetici çıkıp, 'İç sahada yerli hakemler konusunda avantajımız vardı' derse bizi doğrulamış olmuyor mu? Evet, biz de onu diyoruz. İç sahada sizin avantajınız vardı. Biz kendimiz için ne diyoruz. Bizim kendi iç saha maçımızda da 'yabancı hakem verin' diyoruz. Kısacası ben şimdi tek tek anlatırsam daha iyi anlaşılıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü iç saha maçı için; 'Bize yabancı hakem verin. Biz adalet istiyoruz' diyor. Ayrıcalık isteyen Galatasaray, üzülerek söylüyorum ki bu ispatı. 'İç saha maçında yerli hakem vardı, baskı yapıldı ve bu yabancı hakeme çevrildi' diyor. Bu artık bir konunun ispatı. İlerde de çok gündeme getireceğim çünkü skandal bir açıklama. Siz iç saha maçında yerli hakem avantajımız var dediğiniz dakika itibarıyla hakemler üzerinde baskı oluşturduğunuzu itiraf ediyorsunuz ve bunu avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Artık bunun başka bir açıklaması yok. Çıksınlar başka bir şey desinler ben de bundan sonra güleyim" ifadelerini kullandı.

"Acaba hakem üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor olabilir misiniz?"

Hatipoğlu'nun yaptığı açıklamalar ile derbiyi yönetecek hakemi baskı altına almaya çalışıldığını vurgulayan Ilıcalı, "Galatasaray nicki ile toplantıya katılan hakem, maçın hakemi. Biz böyle bir şeyi tercih etmiş olabilir miyiz? Hayır. Biz istemiş olabilir miyiz? Hayır. Bu hakemi de istemediler. Şampiyonlar Ligi yöneten hakem gelmişti, büyük itirazlar. Ortalığı birbirine kattılar, tamam. Şimdi yerli hakem geliyor, bunu da istemiyorlar. Niyeymiş, Galatasaray nicki ile katılmış, 'vay efendim kafası karışırsa'? Buradaki konu şu olabilir mi? Acaba hakem üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor olabilir misiniz? Daha önce itiraz etmediğiniz bir konuda itiraz ederek hakemin kafasını karıştırmaya çalışıyor, olabilir misiniz? Zaten Galatasaraylı olması çok muhtemel bu hakem kardeşimize 'Bak sakın, Fenerbahçe lehine bir davranışta bulunma' diye aba altından sopa gösteriyor olabilir misiniz" diye konuştu.

"Taraftarlarımıza, takımımıza ve hocamıza inanıyoruz"

Son olarak sezonun geri kalanında takıma başarılar dileyen Ilıcalı, "Takımımıza gönülden başarılar diliyorum. Taraftarlarımıza, takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Kenetlenip hep beraber inşallah güzel bir gün geçiririz. Kalbim ve gönlüm futbolcularımızla. Gelemeyen taraftarlarımız kalpleriyle, gelenler de sesleriyle yanımızda olsun" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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