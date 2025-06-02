İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
İlk 50\'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
02.06.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İlk 50\'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Haber Videosu

UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasının yeni güncellemesini yayınladı. İlk 50'de Türkiye'den tek takımın yer aldığı listeye toplamda 9 Türk kulübü dahil oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun şampiyonunun belli olmasının ardından yapılan güncelleme ile Türk takımlarının sıralamaları da belli oldu. Listede Fenerbahçe 47., Galatasaray 58., RAMS Başakşehir ise 82. sırada yer aldı.

UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasının yeni güncellemesini yayınladı. İlk 50'de Türkiye'den tek takım yer alırken listeye toplamda 9 kulüp dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun şampiyonunun belli olmasının ardından UEFA, güncel kulüpler sıralamasını paylaştı. Son güncellemenin ardından Türk takımlarının güncel sıralaması belli oldu. UEFA'nın yayınladığı listede ilk 100'de Türkiye'den 3, ilk 50'de tek takım yer aldı.

İşte UEFA'nın yayınladığı listeye göre güncel kulüpler sıralaması;

1 - Real Madrid

2 - Manchester City

3 - Bayern Münih

4 - Liverpool

5 - PSG

6 - Inter

7 - Chelsea

8 - Borussia Dortmund

9 - Roma

10 - Barcelona

47 - Fenerbahçe

58 - Galatasaray

82 - Başakşehir

110 - Sivasspor

113 - Beşiktaş

148 - Trabzonspor

173 - Adana Demirspor

174 - Konyaspor

175 - Alanyaspor

Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Flankes0107:
    katakulleyle şampiyon olanlar ilk 50 ye giremiyor 15 4 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Fransızlar seri üzgün... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
16:24
Fenerbahçe’de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül’e çevrildi
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi
16:23
Selçuk İnan’ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
Selçuk İnan'ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
16:15
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
16:12
Togg’dan bir ilk Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 12:02:37. #7.13#
SON DAKİKA: İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.