Yeni sezonda kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de rota Serie A devi Juventus'a çevrildi.
Tuttosport'un haberine göre; Fenerbahçe, Juventus forması giyen Lois Openda'yı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Openda'yı milli takım döneminden yakından tanıdığı ve oyuncuyu beğendiği ifade edildi. Bu doğrultuda, sarı-lacivertlilerin Juventus ile ilk görüşmeyi yaptığı, yaz transfer döneminde transfer için hareketlilik yaşanabileceği belirtildi.
Juventus'ta beklentilerin altında kalan Lois Openda, teknik direktör Luciano Spaletti'nin gözünden düştü ve son maçlarda Spaletti'nin forma giyemedi.
Piyasa değeri 40 milyon euro olan 26 yaşındaki yıldız isim Openda, bu sezon İtalyan kulübüyle 33 maçta 2 gol atabildi.
Son Dakika › Spor › İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor - Son Dakika
