İlkay Gündoğan, Barcelona formasını sırtına geçirdi: Burada oynayabilmek çok özel

Geçen sezon Manchester City ile Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta şampiyonluğa ulaşan İlkay Gündoğan, Barcelona'ya resmen imza attı. Gündoğan kendisi için düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, Katalan devinin formasını giymenin çok özel olduğunu belirtti.

"BU TAKIMDA BİRÇOK İDOLÜM VAR"

İlkay Gündoğan imza töreninde yaptığı açıklamada, "Gençken hafta sonları hiçbir Barça maçını kaçırmazdım. Rijkaard'ın Barça ve Pep'ini izleyerek büyüdüm ve bu takımda birçok idolüm var. Benim için her zaman referans oldular ve burada oynayabilmek çok özel" dedi.

MANCHESTER CITY İLE RÜYA GİBİ BİR SEZON GEÇİRDİ

İlkay Gündoğan geçen sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıktı. Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda takımına 11 gol ve 7 asistlik katkı verdi. Gündoğan, 2022-2023 sezonunda İngiliz ekibiyle Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ı kazandı.