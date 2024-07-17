İmzaların atılması an meselesi! Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transfer oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İmzaların atılması an meselesi! Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transfer oluyor

İmzaların atılması an meselesi! Altınordu\'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid\'e transfer oluyor

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, TFF 2. Lig ekibi Altınordu'nun 19 yaşındaki kalecisi Mert Furkan Bayram ile ilgileniyor. İzmir ekibiyle masaya oturan İspanyol devinin temsilcileri, transfer için yoğun mesai harcıyor. Mert Furkan, kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Atletico Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç eldiven, transferin gerçekleşmesi halinde Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Çağlar Söyüncü'den sonra Madrid temsilcisinde forma giyen 4. Türk futbolcu olacak.

17.07.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol basınından El Chiringuito, TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç milli kalecisi Mert Furkan Bayram'a dünya devlerinden Atletico Madrid'in talip olduğu iddiasını ortaya attı.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA 5 YILLIK İMZA ATACAK

İspanyol ekibinin Mert Furkan için girişimlere başladığı ve Altınordulu kurmaylar ile masaya oturduğu bildirildi. Atletico Madrid'in 19 yaşındaki kaleci için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken, son pazarlıkların yapıldığı ve bir sonraki satıştan alınacak pay hakkında detayların konuşulduğu vurgulandı. Mert Furkan, kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Atletico Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

GENÇ MİLLİ TAKIMLARIN DAKALESİNİ KORUYOR

Birçok futbolcu yetiştiren Altınordu'nun gelecek vaat eden isimlerinin başında gelen Mert Furkan, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı'na yükselmeyi başaran 19 yaşındaki file bekçisi, Kuzey İrlanda'da düzenlenen 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda da halen ay-yıldızlı ekibimizin kalesini koruyor. U19 Milli Takımı, Mert'in 11'de forma giydiği B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

ATLETİCO'DA FORMA GİYEN 4. TÜRK OLACAK

Mert, Atletico Madrid'e transfer olursa İspanyol devinde Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Çağlar Söyüncü'den sonra forma giyen 4. Türk futbolcu olacak.

ALTINORDU KARİYERİ

Kariyeri boyunca Altınordu formasıyla 19 maçta forma giyen genç yetenek, kalesinde 18 gol görürken, 8 maçta gole izin vermedi. 19 yaşındaki file bekçisinin Altınordu ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzaların atılması an meselesi! Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 15:49:38. #1.13#
SON DAKİKA: İmzaların atılması an meselesi! Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement