İmzaların atılması an meselesi! Altınordu\'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid\'e transfer oluyor

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İspanyol basınından El Chiringuito, TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç milli kalecisi Mert Furkan Bayram'a dünya devlerinden Atletico Madrid'in talip olduğu iddiasını ortaya attı.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA 5 YILLIK İMZA ATACAK

İspanyol ekibinin Mert Furkan için girişimlere başladığı ve Altınordulu kurmaylar ile masaya oturduğu bildirildi. Atletico Madrid'in 19 yaşındaki kaleci için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken, son pazarlıkların yapıldığı ve bir sonraki satıştan alınacak pay hakkında detayların konuşulduğu vurgulandı. Mert Furkan, kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Atletico Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

GENÇ MİLLİ TAKIMLARIN DAKALESİNİ KORUYOR

Birçok futbolcu yetiştiren Altınordu'nun gelecek vaat eden isimlerinin başında gelen Mert Furkan, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı'na yükselmeyi başaran 19 yaşındaki file bekçisi, Kuzey İrlanda'da düzenlenen 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda da halen ay-yıldızlı ekibimizin kalesini koruyor. U19 Milli Takımı, Mert'in 11'de forma giydiği B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

ATLETİCO'DA FORMA GİYEN 4. TÜRK OLACAK

Mert, Atletico Madrid'e transfer olursa İspanyol devinde Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Çağlar Söyüncü'den sonra forma giyen 4. Türk futbolcu olacak.

ALTINORDU KARİYERİ

Kariyeri boyunca Altınordu formasıyla 19 maçta forma giyen genç yetenek, kalesinde 18 gol görürken, 8 maçta gole izin vermedi. 19 yaşındaki file bekçisinin Altınordu ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.