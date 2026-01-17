İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı - Son Dakika
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

17.01.2026 15:42
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK, 90+6'da 2-1 öne geçtiği maçta 90+9'da yediği gol sonrası Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.

HATAYSPOR ATTI, MANİSA FK KARŞILIK VERDİ

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede ev sahibi Hatayspor, 52 dakikada penaltı vuruşundan Oğuzhan Matur ile öne geçti. Manisa FK, 69. dakikada Louis Diony ile skora denge getirdi.

UZATMA ANLARINDA YOK YOK!

Mücadelenin uzatma anları oynanırken Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, yaptığı faul sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Serbest vuruşta topun başına geçen Yassine Benrahou, 90+6'da harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Faslı futbolcu, attığı golün ardından yaşadığı sevinçte formasını çıkarması sonucu ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı. Maçın artık son saniyeleri oynanırken sahneye Engin Can Aksoy çıktı. Genç oyuncu, 90+9'da attığı golle takımına beraberliği getirdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Hatayspor, ligdeki yedinci beraberliğini aldı ve 7 puana yükseldi. Manisa FK ise 27 puana yükseldi.

Hatayspor, Futbol, Manisa, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    hakem beraberlik oynamis 0 0 Yanıtla
  • Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ) Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):
    ve şike kuponları yattı,kazanan futbolcular,iddiacılar 0 0 Yanıtla
