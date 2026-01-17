İnanılmaz son! 90+6\'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede ev sahibi Hatayspor, 52 dakikada penaltı vuruşundan Oğuzhan Matur ile öne geçti. Manisa FK, 69. dakikada Louis Diony ile skora denge getirdi.
Mücadelenin uzatma anları oynanırken Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, yaptığı faul sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Serbest vuruşta topun başına geçen Yassine Benrahou, 90+6'da harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Faslı futbolcu, attığı golün ardından yaşadığı sevinçte formasını çıkarması sonucu ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı. Maçın artık son saniyeleri oynanırken sahneye Engin Can Aksoy çıktı. Genç oyuncu, 90+9'da attığı golle takımına beraberliği getirdi.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor, ligdeki yedinci beraberliğini aldı ve 7 puana yükseldi. Manisa FK ise 27 puana yükseldi.
