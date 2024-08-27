İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 2. Lig 2. Grupta mücadele edecekleri yeni sezon için antrenmanlara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, genç sporculara başarılar diledi.

27.08.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bu yıl 2. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan turuncu lacivertli takımı antrenmanda ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, genç sporculara başarılar diledi.

Bu yıl 2. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 19 Ağustos Pazartesi günü top başı yaptı. Antrenör Vural Kökçe nezaretinde sezon hazırlıklarının startını veren turuncu lacivertli ekip, 18 sporcuyla çalışmalara başladı. Tamamı İnegöl Belediyespor altyapı oyuncusu olan genç bir kadroya sahip takım, yeni sezonda; İstanbul, Düzce, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Zonguldak takımlarıyla mücadele edecek.

Yeni sezon perdesi 6 Ekim'de İnegöl'de açılacak

İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı sezonun ilk maçında 06 Ekim Pazar günü İnegöl'de Arges Spor'u konuk edecek.

Başkan Taban'dan ziyaret

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk haftayı geride bırakan voleybol takımını, Pazartesi akşamı yapılan antrenmanda Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. Antrenör ve sporcularla bir araya gelerek hedefler ve amaçlar üzerine konuşan Başkan Taban, genç sporculara başarılar diledi.

Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak

Başkan Taban, İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımının amacının transferler yaparak başarı yakalamak olmadığını ifade ederek; "Burada kendi evlatlarımızı alt yaş kategorilerinden itibaren yetiştirerek bir sistem kurmaya, şehrimize ve ülkemize yeni sporcular kazandırmaya odaklandık. Bu sebeple tüm sporcularımız kendi altyapımızdan. Dışarıdan transfer yapmıyoruz. Ne başarı elde edeceksek iyi veya kötü kendi çocuklarımızla yapacağız. Onlara inancımız, güvencimiz tam" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyespor, Alper Taban, İnegöl, bursa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:40:09. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement