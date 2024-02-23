İnegöl\'deki Kardeşler Motosiklet Sporunda 3 Kupaya Sahip

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anaokulu öğrencisi Rüzgar ve Toprak Ceyhan kardeşler babalarının mesleği vesilesiyle tanıştıkları ve yarışmaya başladıkları motosiklet sporunda şimdiden 3 kupaya sahip oldu.
Motosiklet mekanikeri Serkan Ceyhan ve motosiklet eğitmeni Kübra Ceyhan çiftinin oğulları 6 yaşındaki Rüzgar ve 5 yaşındaki Toprak, babalarının mesleği dolayısıyla iki tekerlekli araçları çok erken kullanmaya başladı.
Bisikleti 2, kendilerine uygun ölçekte motosikletleri 4 yaşlarından itibaren kullanan ve ilçede özel bir kolejin anaokuluna giden kardeşler, ilk yarış heyecanlarını geçen sene İzmir'de yaşadı.
Birlikte katıldıkları ilk yarışta Toprak, 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın 2'nci ayağında "50 cc JR" kategorisinde 3'üncü oldu, ağabeyi dereceye giremedi. 3'üncü ayakta ise aynı kategoride Rüzgar 2'nciliği, Toprak 3'üncülüğü elde etti.
Şimdiden 3 kupa kapanan kardeşler, 2024 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda birinci olabilmek için anne ve babalarının desteğiyle antrenmanlarını sürdürüyor.
Rüzgar Ceyhan, AA muhabirine, motosikletini ve yarışmayı çok sevdiğini söyledi.
Toprak Ceyhan da kardeşi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu ile yarışırken eğlenceli anlar yaşadıklarını ifade etti.
"Gaza basmaları için her zaman keyifleri olmuyor"
Baba Serkan Ceyhan, çocuklarının bir sene içinde derece yapacak seviyeye geldiklerini ancak eğitim alanlarının dar olması nedeniyle antrenmanlarda zayıf kaldıklarını anlattı.
Yaşları küçük olduğu için antrenmanlarda oğullarının psikolojisine göre hareket ettiklerini aktaran Ceyhan, "Gaza basmaları için her zaman keyifleri olmuyor." dedi.
Motor sporlarında güvenliğin, ekipmanların çok önemli olduğunu dile getiren Ceyhan, kask, bot, mont gibi malzemeleri temin etmede zorluk çekmelerine ve alan darlığına rağmen Rüzgar ve Toprak'ın şimdiden önemli başarılara ulaştığını vurguladı.
Zamanla daha başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ağabey kardeş diyaloğu eksilmiyor ama bir noktada rakip olmaları da lazım. Çünkü ikisi birbirini itelediği zaman ortaya düello çıkıyor. Bu sefer başarılar ortaya çıkıyor ve sınırlar zorlanıyor. Ağabey kardeş ilişkisi gündelik hayatta farklı ama yarış ortamında da ister istemez değişkenlik gösterebiliyor. Çocuklar pistte gerçekten birbirlerine rakipler, ciddi anlamda rakipler. İkisi de birbirinden çok yetenekliler ama ev ortamında, günlük hayatlarında gerçekten bir ağabey kardeşler, birbirlerini tutuyorlar ve birbirlerini seviyorlar. Gelecekte milletimize, vatanımıza faydalı çocuklar olmalarını temenni ediyorum. Aynı zamanda böyle bir spor dalı, böyle bir imkanları varken elimizde, bu işin mutfağından geldiğimiz için yani bu konuda gerçekten ulaşabilecekleri en üst seviyeye ulaşmaları için, elimden geldiği kadar destek olabildiğim kadar ben de sonuna kadar destekleyeceğim."
Bu seneki şampiyonanın takviminin henüz açıklanmadığını ancak çocuklarla daha sık antrenmanlar yapmaya başladıklarını bildiren Ceyhan, emeklerinin karşılığını almak istediklerini kaydetti.
İlk yarışta dereceye giremeyince üzüldü, ikincisinde kardeşini geçerek 2'nci oldu
Anne Kübra Ceyhan ise antrenmanlarda veya yarışlarda kaza yaptıklarında çözümü arkasını dönmekte bulduğunu belirtti.
Kazaların da bu işin bir parçası olduğunu anlatan Ceyhan, "Gelecek için tecrübe oluyor. 'Anneciğim yok bir şey. Bir şey olmadı. Hadi kalk devam edelim' diyerek çocukları sakinleştirip konsantrelerini artırmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.
Katıldıkları ilk yarışta küçük oğlu Rüzgar'ın dereceye girip kupa alamadığı için çok üzüldüğünü dile getiren Ceyhan, bir sonraki ayakta kardeşini de geçerek 2'nci olduğunu aktardı.
Çocuklarının, eşinin atölyesinde büyümelerinden dolayı motosikletlere aşina olduklarını vurgulayan Ceyhan, şunları kaydetti:
"Motosiklet kullanmayı çok seviyorlar. Herhangi bir çocuk motosiklet sesi duyduğunda ürkerken benim çocuklarım hangi marka geçti diye heyecanlanıyor. İstedikleri için biz de arkalarındayız. Fazlasıyla da destekçiyiz. Gidebildikleri noktaya kadar gitmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda da hem eşim olsun hem ailelerimiz olsun hem de şu anki yerel yönetimimiz fazlasıyla destek oluyorlar. Biz de onları başarıları için devam etmek istiyoruz."???????
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