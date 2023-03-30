Türk futbolunun 70 yıllık köklü kulübü İnegölspor'da şike çıkmazı! 2'si kaleci olmak üzere 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Türk futbolunun 70 yıllık köklü kulübü İnegölspor'da şike çıkmazı! 2'si kaleci olmak üzere 5 kişi tutuklandı

30.03.2023 15:04

İnegölspor, şikeye karıştıkları gerekçesiyle sözleşmelerini feshettiği takımın iki kalecisi Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu'nun tutuklandıklarını duyuruldu. Bursa temsilcisi, 2 eski oyuncusu ile birlikte 3 kişinin daha tutuklandığını belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze karşı bu haince eylemleri yapanların adalet önünde gereken muameleyi görmeleri bizi bir nebze mutlu etmiştir" ifadelerine yer verildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, iki kalecisi Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in sözleşmelerini şikeye karıştıkları gerekçesiyle feshetmişti. İnegölspor, şike iddialarıyla alakalı resmi bir açıklama da yayımladı. 2 kaleci ile birlikte 3 kişinin daha şikeden tutuklandığı açıklandı.

İşte İnegölspor'dan yapılan açıklama:

İnegölspor tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 20.12.2022 tarihinde eski futbolculardan kaleciler Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu'nun, İnegölspor aleyhine şike yaptıklarına ilişkin olarak açıklama yapılmış ve tarafımızca ilgiler hakkında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan suç duyurusuna istinaden İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca ve Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) tarafından yürütülen hızlı ve hassas araştırma ve çalışmalar sonucunda soruşturma elde edilen veri ve bilgiler ışığında 27.03.2023 tarihinde şike çerçevesinde adı geçen şüpheliler Emre Selen, Sercan Çobanoğlu ve tespit edilen 4 şüpheli daha İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile göz altına alınmıştır. Adı geçen şüpheliler ve diğer 4 şüphelinin ifadeleri alınarak şüphelilerden Emre ve Sercan'ın dahil olduğu 5 kişi tutuklama talebi ile 1 şüphelide adli kontrol talebi ile 29.03.2023 tarihinde İnegöl Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. ve İnegöl Sulh Ceza Hakimliğince tutukluluğa sevk edilen kaleciler Emre Selen, Sercan Çobanoğlu ve diğer 3 şüpheli aynı gün tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir.

"BU ALÇAK EYLEMLERDEN ZARAR GÖRDÜK"

İş bu alçak eylemler nedeniyle, İnegöl şehri, İnegölspor kulübü ve İnegölspor taraftarı olarak oldukça zarar görmüş ve menfaatlerimiz zedelenmiştir. Yine de kulübümüze karşı bu haince eylemleri yapanların bu aşamada adalet önünde gereken muameleyi görmeleri bizi bir nebze mutlu etmiştir. Yargılama sonucunda da gerekli cezaları almaları adına her zaman olduğu gibi var gücümüzle çabalayacağız ve takipçisi olacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, İnegölspor camiasının, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleye vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türk futbolunun 70 yıllık kulübünde deprem! İnegölspor, iki futbolcunun şikeden tutuklandığını açıkladı
Türk futbolunun 70 yıllık kulübünde deprem! İnegölspor, iki futbolcunun şikeden tutuklandığını açıkladı
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İnegölspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunun 70 yıllık köklü kulübü İnegölspor'da şike çıkmazı! 2'si kaleci olmak üzere 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolunun 70 yıllık köklü kulübü İnegölspor'da şike çıkmazı! 2'si kaleci olmak üzere 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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