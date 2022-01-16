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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

16.01.2022 22:07
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Burak YılmazAnadolu Efes: Beaubois 20, Singleton 1, Micic 11, Dunston 2, Simon, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu 2, Erten Gazi 11, Egemen Güven 16, Buğrahan Tuncer 24Beşiktaş Icrypex: Mehmet Yağmur 8, Reaves 11, Egehan Arna 6,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

Anadolu Efes: Beaubois 20, Singleton 1, Micic 11, Dunston 2, Simon, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu 2, Erten Gazi 11, Egemen Güven 16, Buğrahan Tuncer 24

Beşiktaş Icrypex: Mehmet Yağmur 8, Reaves 11, Egehan Arna 6, Ercan Osmani 7, Furkan Haltalı 13, Yağız Aksu 4, Ata Kahraman, Oğuzhan Göktepe, Alihan Demir 4, Lawson 3, Jefferson 14, Bluiett 2

1. Periyot: 28-18

Devre: 52-35

3. Periyot: 72-57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 87-72 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından peş peşe bulduğu üç sayılık basketlerle öne geçen Anadolu Efes'e Mehmet Yağmur'la cevap vererek farkın artmasına izin vermeyen Beşiktaş, hücumda rakibi kadar etkili olamayınca ilk 5 dakika ev sahibinin 17-9 üstünlüğü ile geçildi. Üç sayılık basketlerde yüksek bir isabet yüzdesiyle oynayan Anadolu Efes, Beaubois'in 20 sayı kaydettiği ilk çeyreği 28-18 önde bitirdi.

Hücumda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyerek ilk çeyrekteki 10 sayılık farkı azaltamayan siyah-beyazlı ekip, rakibinin dış atışlarına da engel olamadı. Pota altını iyi koruyan ve savunma ribauntlarını kazanmakta güçlük yaşamayan ev sahibi ekip, Buğrahan Tuncer'in de devreye girmesiyle farkı açtı ve soyunma odasına 52-35 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe hücumda daha etkili başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk bölümde farkı indirmeyi başarsa da Anadolu Efes savunmada kısa sürede toparlandı. Buğrahan Tuncer ve Erten Gazi'nin sayılarıyla rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Anadolu Efes, son çeyreğe 72-57 önde girdi.

Final bölümünde kısa sürede farkı 20 sayıya yükselten Anadolu Efes (77-57), skorun verdiği rahatlıkla oyunu rölantiye aldı. Kalan sürede siyah-beyazlı rakibini oyun ortak etmeyen ve farkın kapanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, mücadeleyi 87-72 kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Basketbol Süper Ligi, Buğrahan Tuncer, Mehmet Yağmur, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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