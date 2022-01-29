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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

29.01.2022 17:38
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Duhan KöyiçiAliağa Petkimspor: Gary Browne 18, Armand 20, Sinan Sağlam, Aldridge 14, Thomas 19, Hamilton 4, Metehan Akyel 8, Doğukan Şanlı, Erol Can Çinko, Hakan SayılıTOFAŞ: Berk Uğurlu 17, Shepherd 7, Cook 12, Simmons 10, Zubcic 10,...

Salon: ENKA

Hakemler: Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

Aliağa Petkimspor: Gary Browne 18, Armand 20, Sinan Sağlam, Aldridge 14, Thomas 19, Hamilton 4, Metehan Akyel 8, Doğukan Şanlı, Erol Can Çinko, Hakan Sayılı

TOFAŞ: Berk Uğurlu 17, Shepherd 7, Cook 12, Simmons 10, Zubcic 10, Emre Tanışan 5, Tyler Ennis 15, Yiğit Arslan 6, Bora Satır, Muhsin Yaşar 9

1. Periyot: 27-20

Devre: 45-42

3. Periyot: 66-64

Beş faulle çıkan: 39.25 Berk Uğurlu (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde TOFAŞ, son periyottaki etkili oyunuyla deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 91-83 mağlup etti.

İlk 5 dakikayı 11-7 üstün geçen Aliağa Petkimspor, etkili oyunuyla aradaki farkı 9 sayıya (22-13) çıkardığı periyodu 27-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Emre'nin 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 1 sayıya (30-29) indiren rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen ev sahibi ekip, son 2,5 dakikaya Armand'ın sayılarıyla 45-38 önde girdi. Aliağa Petkimspor, soyunma odasına da 45-42 üstün gitti.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan konuk ekip, 24. dakika içinde Berk Uğurlu'nun basketiyle 51-49 üstünlük kurdu. Zubcic ve Berk'in sayılarıyla farkı 7 sayıya yükselten (56-49) TOFAŞ karşısında son bölümde daha etkili olan ev sahibi ekip, periyodu 66-64 üstün tamamladı.

Son periyoda Simmons ve Cook'un basketleriyle başlayan ve 69-66 üstünlük kuran TOFAŞ, 36. dakika içinde aradaki farkı 10 sayıya çıkardı: 70-80. TOFAŞ, müsabakadan 91-83 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Mehmet Serdar, Sinan Sağlam, Berk Uğurlu, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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