ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 8, Upson 22, German 34, Lomazs 20, Hakan Yapar 3, Emircan Koşut 6, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Thomas Akyazılı 1, Sestina 2
Türk Telekom: Perez 22, Clemmons 12, Samet Geyik 22, Dawkins 30, Gani Erdi Gülaslan, Berk Demir 1, Ellis 3, Johnson 5, Dorukan Engindeniz 3, Can Uğur Öğüt 2
1. Periyot: 24-19
Devre: 39-43
3. Periyot: 60-63
Normal süre: 83-83
Beş faulle çıkan: 20.02 Hakan Yapar, 34.32 Hollowell (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Türk Telekom, normal süresi 83-83 tamamlanan karşılaşmada uzatma sonunda deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 100-96 yendi.???????
Kaynak: AA
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