İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu

Spor

Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu! Nikah tarihi de belli

Narin cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Uzmanlar her yerde onu arıyor

Mourinho\'dan olay yaratacak Galatasaray ve Osimhen için olay sözler

Narin\'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

İngiliz taraftarlar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Premier Lig'de iz bırakmış eski futbolcuların videolarını paylaşma akımı başlattı. "Barclaysmen" adı verilen bu akıma uzun yıllar Blackburn Rovers forması giyen ve orada iyi izler bırakan eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu damga vurdu.

BLACKBURN TUGAY'I PAYLAŞTI

İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan ve uzun yıllar Premier Lig'de mücadele eden Blackburn Rovers, İngiliz taraftarların başlattığı "Barclaysmen" akımına eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile katıldı. İngiliz ekibi, kulüp efsanelerin olan Tugay'ın Premier Lig günlerinden enstantanelerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Etkileşim yağmuruna tutulan videoya beğeni ve yorum yağdı.

BLACKBURN KARİYERİ

2001 yazında 1,95 milyon euro karşılığında İskoç ekibi Rangers'tan İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Blackburn Rovers'a transfer olan Tugay Kerimoğlu, 31 yaşında kapısında girdiği İngiliz ekibinde yıllarca top koşturdu ve 294 karşılaşmada görev yaptı. Orta sahada forma giyen Tugay, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 13 asist yaptı. Blackburn Rovers efsaneleri arasına adını yazdırmayı başaran yıldız isim, 2008-2009 sezonunun sonunda da burada futbol kariyerini noktaladı.