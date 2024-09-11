İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu

Geniş Video İzle

Uzun yıllar İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Blackburn Rovers, İngiliz taraftarların milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada başlattığı Premier Lig'de iz bırakmış eski futbolcuların videolarını paylaşıldığı "Barclaysmen" akımına kulübün efsanelerinden olan eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile katıldı. İngiliz ekibinin resmi sosyal medya hesabından paylaştığı Tugay videosu, İngiliz ve Türk futbolseverler başta olmak üzere tüm taraftarlardan çok sayıda etkileşim aldı.

11.09.2024 16:26  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz taraftarlar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Premier Lig'de iz bırakmış eski futbolcuların videolarını paylaşma akımı başlattı. "Barclaysmen" adı verilen bu akıma uzun yıllar Blackburn Rovers forması giyen ve orada iyi izler bırakan eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu damga vurdu.

İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu

BLACKBURN TUGAY'I PAYLAŞTI

İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan ve uzun yıllar Premier Lig'de mücadele eden Blackburn Rovers, İngiliz taraftarların başlattığı "Barclaysmen" akımına eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile katıldı. İngiliz ekibi, kulüp efsanelerin olan Tugay'ın Premier Lig günlerinden enstantanelerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Etkileşim yağmuruna tutulan videoya beğeni ve yorum yağdı.

İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu

BLACKBURN KARİYERİ

2001 yazında 1,95 milyon euro karşılığında İskoç ekibi Rangers'tan İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Blackburn Rovers'a transfer olan Tugay Kerimoğlu, 31 yaşında kapısında girdiği İngiliz ekibinde yıllarca top koşturdu ve 294 karşılaşmada görev yaptı. Orta sahada forma giyen Tugay, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 13 asist yaptı. Blackburn Rovers efsaneleri arasına adını yazdırmayı başaran yıldız isim, 2008-2009 sezonunun sonunda da burada futbol kariyerini noktaladı.

İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu
İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu

Blackburn Rovers, Tugay Kerimoğlu, Sosyal Medya, Futbol, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu: 29 yaşında Rangers'a gitti. 31 yaşında Blacburn'a gidip 39 yaşına kadar üst düzey oynadı. Son maçına çıktığında staddaki tüm ingizliler Tugay Kerimoğlu yüzlü maske takmışlardı. O günlerde büyük gururdu. Bakmayın şimdiki medyaya. Ancelotti ardadan özür diledi, ferdi antremanda çalım attı. Arda öksürdü, ferdi tıksırdı. Zorlama haberler yapıyorlar. Eskiden Tugay, gökdeniz, nihat bu kadar haber olamadılar. 90 4 Yanıtla
  • ferhat eser: nihat kahveciden sonra avrupadaki en başarılı futbolcu tugay kerimoğlu 53 19 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Hakan şükür nerde aklıma geldi 9 16 Yanıtla
  • Murat Ceylan: O dönemlerde avrupadaki en iyi futbolcumuzdu.Kalite estetik ve klas. 16 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Performans düşer ,klas kalıcı olur.. 5 1 Yanıtla

17:56 Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı Cenazesi çelik tabutla gelecek Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek
17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:34:54. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz futbolu bunu konuşuyor! Ülkeyi sallayan akıma Tugay Kerimoğlu damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement