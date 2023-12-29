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İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama - Son Dakika
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İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

29.12.2023 - 23:57,  Güncelleme: 00:01
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali iptal oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle bu karar alındı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Suudi yetkililerin Atatürk tişörtüne ve tribünde ise pankartlarına izin vermemesi Türkiye'de infial yaratırken, AK Parti'den de ilk açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanıldı.

İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti\'den ilk açıklama
YORUMLAR (4)
  • best musıc: Biraz sizde gosterseydiniz bizde size tşk etseydik Arap cocuklari Yanıtla 169 119
  • Suat Aktaş: Suudi Arabistan'a mahcup olduk ve ayıp ettik Yanıtla 66 137
  • Bulent Cebeci: 100.yıl kutlamalarında silüetini göstermeyip adını bile anmadınız bu unutulmaz Yanıtla 110 49
  • kenan özkaya: Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran büyük önder Atatürk'ü sevmek zorunda değilsiniz ancak kurduğu devlet içinde yaşıyorsanız saygı göstermek zorundasınız. Yanıtla 98 28

AK Parti, Politika, Spor, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama - Son Dakika
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