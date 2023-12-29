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Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı

Suudi Arabistan'da, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı iptal oldu. Suudi yetkililer, oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin vermeyince iki takım da yurda dönme kararı aldı. Fenerbahçeli futbolcular, Riyad'da konakladıkları otelden alkışlar eşliğinde ayrıldı.

29.12.2023 - 22:23,  Güncelleme: 23:01
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcuların, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkılmasına izin verilmemesi tepkilere neden oldu. İki takım da kararı Suudi yetkililerin kararını protesto ederek yurda dönme kararı aldı. Fenerbahçeli oyuncular, konakladıkları otelden alkışlar eşliğinde ayrıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım maça çıkmayıp Türkiye'ye dönme kararı aldı.

İptal olan Süper Kupa finali sonrası Fenerbahçe kafilesi otelden alkışlarla ayrıldı

OTELDEN ALKIŞLARLA AYRILDILAR

Fenerbahçeli futbolcular, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da konakladıkları otelden alkışlar eşliğinde ayrıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYORLAR

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Fenerbahçe kafilesi Riyad\'daki otelden alkışlarla ayrıldı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Necati Kaya: Alınlarından öpüyorum bir GS lı olarak. Yanıtla 84 2
  • vedat Atar: helal olsun Yanıtla 27 2
  • Goksel: Atanizida alin gelin yiğitler Yanıtla 4 0

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