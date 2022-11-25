İran'ın golcüsü Sardar Azmoun'dan Fenerbahçe sözleri: Fenerbahçe'yi çok seviyorum, ileride bir gün oynamak isterim

Cübbeli'den ekonomik krizle ilgili bomba yorum: Fahişelere de zam vardır herhalde

2022 Dünya Kupası'nda Galler'i 2-0 mağlup eden İran'da golcü futbolcu Sardar Azmoun, karşılaşmanın ardından TRT Spor'a röportaj verdi. Türkçe'yi hayli akıcı konuşan Azmoun, Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi ve çok sevdiğini söyledi.

"İNŞALLAH OYNARIM"

Leverkusen'de top koşturan Azmoun, "Fenerbahçe'den teklif vardı. Şimdi Leverkusen için oynamam gerekiyor. Türkler'i çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. İleride bir gün Fenerbahçe'de oynamak isterim" açıklamasını yaptı.

BATSHUAYI GELDI

Fenerbahçe, sezon başında Serdar Azmoun için teklif vermişti. Ancak oyuncunun menajerinin verdiği rakamlar sonrası transfer yatmıştı. Azmoun'un yerine ise Batshuayi transfer edildi.