İrfan Can Kahveci\'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig devi Fenerbahçe'den İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Antalyaspor karşılaşmasında 62 dakikada sahada kalan milli oyuncu, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu.
Futbolu özlediğini dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "Özlemişim. İnşallah her şey daha da iyi, güzel olacak." dedi.
Sezonun ikinci yarısı için hedefleri sorulan İrfan Can Kahveci, "Hedefim Milli Takım kadrosunda olabilmek, Dünya Kupası'na katılabilmek. İnşallah Dünya Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye geri dönebilmek." yorumunda bulundu.
RAMS Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can'ın sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
