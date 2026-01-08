İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı - Son Dakika
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa\'nın Antalya kampına katıldı
08.01.2026 11:11
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu. Milli futbolcu, anlaşmanın ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi Kasımpaşa oldu. Milli futbolcu, anlaşmanın ardından lacivert-beyazlıların Antalya kampına katıldı.

KASIMPAŞA İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci'nin geleceği netleşti. Kasımpaşa, 30 yaşındaki milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

ANTALYA KAMPINA KATILDI

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın ardından İrfan Can Kahveci, lacivert-beyazlı ekibin Antalya kampına katıldı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde takım çalışmalarına dahil olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 12 MAÇ OYNADI

Ekim ayında Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maçta süre almıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Depechs Modes Depechs Modes:
    çöp en sonunda hak ettigi yerde 2 4 Yanıtla
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    kendi düşen ağlamaz 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
