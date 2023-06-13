İrfan Can Kahveci'nin eşinden Fenerbahçe'ye veda mesajı - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'nin eşinden Fenerbahçe'ye veda mesajı

13.06.2023 09:37

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi. Gözde Kahveci, sosyal medya hesabından Türkiye Kupası zaferine ait bir kareyi paylaşarak, 'Tüm zaferler için teşekkürler, unutulmayacaksın Fenerbahçe' ifadelerini kullandı. Taraftarların veda mesajı olarak yorumladığı ifadeleri, Gözde Kahveci kısa süre sonra sildi. İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı ve 7 gol ile 5 asist kaydetti. Kahveci'nin takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

"UNUTULMAYACAKSIN FENERBAHÇE"

Gözde Kahveci sosyal medya hesabından Türkiye Kupası zaferine ait bir kareyi paylaşarak, "Tüm zaferler için teşekkürler, unutulmayacaksın Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Taraftarların veda mesajı olarak yorumladığı ifadeleri, Gözde Kahveci kısa süre sonra sildi.

İrfan Can Kahveci'nin eşinden ortalığı karıştıran veda paylaşımı! Apar topar sildi
Gözde Kahveci'nin sildiği paylaşım

POZİSYONU DIŞINDA OYNATILDI

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kendi pozisyonunun dışında oynatılan 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

İrfan Can Kahveci'nin eşinden ortalığı karıştıran veda paylaşımı! Apar topar sildi
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'nin eşinden Fenerbahçe'ye veda mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'nin eşinden Fenerbahçe'ye veda mesajı - Son Dakika
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