İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı

27.09.2022 17:21

İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'e transferindeki sözleşmenin kayıp olduğunu açıklayan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, futbolcunun sözleşmesinde yüzde 25'lik sonradan satış payı bulunduğunu belirtirken, "Kulübün başına geldikten sonra sözleşmeyi aradım ve bulamadım" ifadesini kullandı.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, yeni teknik direktör Taşkın Aksoy'un imza töreninde değerlendirmelerde bulundu. Birçok konu hakkında konuşan Akdaş'ın İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'e transfer süreci ve sonrası hakkında dedikleri dikkat çekti.

"SÖZLEŞMEYİ ARADIM VE BULAMADIM"

İrfan Can Kahveci'nin, Başakşehir'e transferinde imzalanan sözleşmeyi bulamadıklarını aktaran Akdaş, "Benim bildiğim ve duyduğum, İrfan Can'ın sözleşmesinde de yüzde 25'lik pay vardı. Böyle bir sözleşme rahmetli İlhan Cavcav'ın zamanında imzalanmıştı. Fakat kulübün başına geldikten sonra sözleşmeyi aradım ve bulamadım. Taslağı var ama imzalı sureti yok. Eski yönetimden Göksel (Gümüşdağ) Bey'e; 'sizde sözleşmenin sureti var mı' diye sordum. Fakat öyle bir sözleşmenin olmadığını söyledi. Aslında Fenerbahçe satışından bizim yüzde 25'lik payımız vardı. Hep mağdur Gençlerbirliği oluyor. Gençlerbirliği'nin hakkını geçmişte değerli arkadaşlar savunamamış" diye konuştu.

Bir garip olay! İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi kayboldu

"KUR ARTIŞI İLE BORCUMUZ KATLANDI"

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında Gençlerbirliği'nin transfer yasağının kalkmasındaki engelin, 2 milyon 650 bin euro tutarında bir bedel olduğuna vurgu yapan Akdaş, "Sonrasında da 800 - 900 bin euro daha gelecek. Tabii biz devraldığımızda euro 8-10 liraydı. Kur artışı ile borcumuz katlandı" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ TEKLİFİMİN YARISINI VERDİ"

Arda Güler'in satış payından alacakları konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Akdaş, "Fenerbahçe ile konuştum. Belli bir miktar para istedim. Ali Koç da teklifimin yarısını teklif etti. Ben de o paraya vermek istemedim. Eğer uygun bir miktarda anlaşırsak verebiliriz" açıklamasını yaptı.

Bir garip olay! İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi kayboldu
Niyazi Akdaş

"MAHKEMEYİ KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Niyazi Akdaş, eski oyuncuları Taylan Antalyalı hakkındaki davanın da devam ettiğini dile getirerek, "Hala mahkeme devam ediyor. Biz Gençlerbirliği Kulübü olarak o davayı kazanacağımıza inanıyoruz. Mahkeme sonucunda alacağımız ana para 1 milyon 800 bin TL. Faizi ile 3 milyon TL'yi geçer. Abdurrahim Albayrak, bu konunun oluş şeklini genel kurulda anlattı. Biz de onun ifadelerini mahkemeye sunduk ve çok kuvvetli şahidimiz de var. Ben o mahkemeyi kazanacağımızı düşünüyorum. Sonrasında da Erzurumspor, Galatasaray ve Taylan'a dava açmayı düşünüyorum." dedi.

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş: Arda Güler'in sonraki satıştan payı için Fenerbahçe ile anlaşamadık Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş: Arda Güler'in sonraki satıştan payı için Fenerbahçe ile anlaşamadık Bir garip olay! İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi kayboldu Bir garip olay! İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi kayboldu

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Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı - Son Dakika
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