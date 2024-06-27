İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'ya yenildi

Spor

İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Ukrayna'ya 73-45 yenildi.

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı takım, yarı finalde Ukrayna'yla karşılaştı. Mücadeleyi 73-45 kazanan Ukrayna, finale yükseldi.

Diğer yarı final maçında ise İtalya, Litvanya'yı 66-55 mağlup etti.

Türkiye, üçüncülük maçında 29 Haziran Cumartesi günü Litvanya'yla karşılaşacak. Finalde ise aynı gün İtalya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.