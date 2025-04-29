İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Ödül Töreni

2025 yılı İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde takım şampiyonu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Sporlu sporcular ve grekoromen stilde 2'nci olan Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ödül töreninde bir araya geldi.

2025 yılı İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde takım şampiyonu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Sporlu sporcular ve grekoromen stilde 2'nci olan Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ödül töreninde buluştu. Ödül törenine ABB ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ve eski Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel katıldı. Sporculara plaket ve ödüllerini Keçiören Belediye Başkanı ve aynı zamanda ABB ASKİ Spor Kulüp Başkanı olan Mesut Özarslan belediyedeki makamında takdim etti. Ödül töreninde konuşan Özarslan, Türk güreşinin her zaman yükselen değer olarak kalacağını belirterek, "Şu an Türkiye Güreş Federasyon Başkanımız aramızda yok ama Taha Akgül Başkanımızı da buradan kutluyorum, tebrik ediyorum, şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlerin de içerisinde yer aldığımız yapı inşallah önümüzdeki seneler daha büyüyerek gidecek, daha ehemmiyet içerisinde Türk güreşine önem verdiğimizi bütün Türkiye ve dünya kamuoyu bunu hayranlıkta izleyecek" dedi.

ABDULLAH ÇAKMAR: TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ASKİ ve Keçiören Belediye Spor'un büyük ivme kazanarak Türkiye Şampiyonu olduğunu hatırlattı. Çakmar, son 10 günde; güreş, tekvando, halter ve atletim branşlarında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkin gerçekleştiğini söyleyerek, "Halterde ilk defa 16 madalya, ASKİ Spor'dan tam 7 altın madalya, Atletimde 1 altın madalya, güreşte 6 madalya ve tekvando da 2 madalya olmak üzere devletimize burada büyük bir hizmet sunduk. Tabii ben buradan özellikle Mesut Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların bize verdiği büyük teveccüh, büyük destek burada gene söylüyorum bu işin baş mimarı ve öncelikle sporcularımız, hocalarımız, sonra da baş mimarımız Mesut Başkanımızdır. Kendisinden Allah razı olsun. Türk sporu için, Türk güreşi için büyük bir şans" diye konuştu.

RIZA KAYAALP: BAŞARILARIN KAZANILMASI İÇİN VERİLEN DESTEKLER DAHA ÖNEMLİ

Eski Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise elde edilen başarıların önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu başarılar önemli ama ve bu başarıların kazanılması için verilen destekler daha önemli. Belediyelerimizin desteğiyle bunu her zaman dile getiriyorum. Belediyelerin desteğiyle ayakta duruyoruz, güçlü kulüplere sahip oluyoruz. Şimdi bir kulübümüz daha başkanımız sayesinde oldu: Keçiören Spor Kulübü. Zaten son şampiyonlarda da kendini gösterdi hemen. Şimdi ASKİ, Keçiören, EGO ve Bağlum olsun Ankara'da gerçekten de büyük bir kulüpleşme oldu. Birçok kulübe ev sahipliği yapıyor, Ankara Büyükşehir Belediyemiz. Tabii ki bu kadar kulüp sahibi olunca da içinden başarılar çıkması da kaçınılmaz" ifadelerinde bulundu.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ise Özarslan'a sporculara verdiği değer nedeniyle teşekkür dileklerini ilettiğini ifade etti. Gözel, " Sevgili başkanım engelli, engelsiz ayırt etmeden her şekilde spora hizmetiniz takdire şayan" ifadelerini kullandı.