İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası Sonuçlandı

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Burdur'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonasını kadınlarda Muğla Ortaca, erkeklerde Eskişehir işitme engelliler spor kulüpleri kazandı.

Kentte Burdur Merkez ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi spor salonlarında düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonanın final müsabakasında kadınlarda Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü, rakibi Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübünü 32-24 yendi.

Erkeklerde ise Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü, rakibi Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü'nü 30-27 mağlup etti.

Şampiyonada erkeklerde ve kadınlarda İzmir İşitme Engelliler Spor Kulübü 3'üncü oldu.

Turnuva sonunda kulüplere kupaları, sporculara da madalyaları takdim edildi. Kupalarını antrenörleriyle kaldıran sporcular büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Hentbol Federasyonu İşitme Engelliler Kurulu Teknik Komite Üyesi Şenay Bağdatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işitme engelli spor kulüpleriyle ulusal ve uluslararası organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na (Deaflimpik) hazırlandıklarını dile getiren Bağdatlı, "2017'de Samsun'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda erkeklerde şampiyon olduk." dedi.

Bağdatlı, 2018'de Brezilya'daki Dünya Şampiyonası'na kadınların ilk kez dahil olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"2023'te Brezilya'da gerçekleştirilen Deaflimpik Olimpiyat Oyunları'nda kadın takımımız olimpiyat ikincisi oldu. Danimarka'ya maçı finalde bir sayıyla verdik. İlerleme kaydediyoruz, Tokyo'daki 2025 Deaflimpik'e ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Erkeklerde tekrarlamak kadınlarda da ilk olimpiyat şampiyonluğunu almak istiyoruz."