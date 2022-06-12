İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları sona erdi - Son Dakika
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İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları sona erdi

12.06.2022 15:22

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakaları, Karabük'te tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakaları, Karabük'te tamamlandı.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 7 takımın katıldığı organizasyonun son gününde üçüncülük ve şampiyonluk maçları oynandı.

Şampiyonluk maçında Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çankırı İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-1 yenerken, iki ekip de 1. Lig'e yükseldi.

Başkent İşitme Engelliler Spor Kulübü ise Çorlu İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek üçüncü oldu.

1. Lig'e yükselen takımların kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz, Voleybol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çarkçı, Karabük Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, kulüp yöneticileri ve sporseverler, karşılaşmaları takip etti.

İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları sona erdi
İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları sona erdi
İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları sona erdi
İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları sona erdi
İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları sona erdi

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Karabük'te Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1.Ligi'ne yükselme maçları başladı Karabük'te Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1.Ligi'ne yükselme maçları başladı İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te sürüyor İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te sürüyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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