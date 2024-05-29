İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, kulübün kapatılacağı ya da devredileceğini duyurdu - Son Dakika
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İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, kulübün kapatılacağı ya da devredileceğini duyurdu

İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, kulübün kapatılacağı ya da devredileceğini duyurdu

TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, maddi sorunlar nedeniyle kulübün kapatılacağı ya da devredileceğini duyurduğu sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat, basın toplantısında takımın zorlu süreçlere rağmen başarılı işlere imza attığını belirtti. Ancak takımın 2. Lig sürecinde beklediği desteği bulamadığını ve maddi sıkıntıların içinden çıkılmaz boyuta geldiğini ifade etti. Bolat, kulüp hakkındaki son kararı bir ay içerisinde vereceklerini kaydetti ve takımın devam etmesi için gereken miktardaki parayı bulma şansının olmadığını dile getirdi. Ayrıca Bolat, belediyelerden bekledikleri destekleri de alamadıklarını ve diğer kulüplerin belediyelerden gelen desteklerle ayakta durduğunu belirtti. Ancak İskenderunspor'un başarılarını unutmayacağını ve aşkının hiçbir zaman bitmeyeceğini vurguladı.

29.05.2024 21:01
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TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, maddi sorunlar nedeniyle kulübün kapatılacağı ya da devredileceğini duyurduğu sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İskenderunspor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Bolat, basın mensuplarına takımın zorlu süreçlere rağmen başarılı işlere imza attığını söyledi.

Takımın, 2. Lig sürecinde beklediği desteği bulamadığını aktaran Bolat, maddi sıkıntıların içerisinden çıkılmaz boyuta geldiğini ifade etti.

Kulüp hakkındaki son kararı bir ay içerisinde vereceklerini kaydeden Bolat, kulübün kapatılacağını ya da devredileceğini hatırlatarak, "Takımın 2. Lig'de devam etmesi için en az iki buçuk milyon dolar para lazım. Benim bu parayı kendi şahsımdan bulma şansım artık yok." dedi.

Depremlerin ardından belediyelerden bekledikleri destekleri bir türlü bulamadıklarını dile getiren Bolat, " Türkiye'deki kulüplerin hepsi belediyelerden gelen desteklerle ayakta duruyor. Depremzede bir kulüp, ben bu kulübü sırf bayrağı asılı kalsın diye elimden gelen her şeyi yaptım. Ailemin rızkını buraya koydum. Bugün geldiğimiz durumda, benim bu sene maddi olarak tekrardan 90 milyon, 100 milyon para koyma şansım yok. İskenderun şehrini bütün dünyaya tanıttık. Her şeyi yaptık. Hiç pişman değiliz. Benim bu şehre, bu formaya olan aşkım, benim turuncu maviye olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek. En azından bir tane kupam var."

Bolat, İskenderunspor'la yaşadıkları başarıları unutmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, kulübün kapatılacağı ya da devredileceğini duyurdu - Son Dakika

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