İsmail Kartal'dan eski dostu hakkında yöneltilen soruya manidar yanıt: Boş kağıda imza attım

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 1-1 biten Antalyaspor karşılaşmasından sonra Löw'ün göreve geçeceğiyle ilgili soruya çarpıcı yanıt verdi. Kartal, "Ben boş kağıda imza attım" dedi.

İşte İsmail Kartal'ın Löw cevabı:

"BAŞKANIMIZIN SORUMLULUĞUNDA"

"Fenerbahçe'ye hep boş kağıda imza attım. Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bir şey söylemem doğru olmaz.

"TAKVİYE LAZIM"

Görünen şu ki bu takıma takviye lazım. Bugün eksiklerimiz vardı, belki onlar dönünce fazlalık olacak. İlk 25-30 dakikalık bölümden memnun kaldım. Takımımız savunma anlamında iyiydi. Sevindirici olan yanı bu sadece. Ofansif anlamda iyi değildik."