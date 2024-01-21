 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal yine aynı yorumu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal yine aynı yorumu yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını ancak pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Kartal, ikinci golü atamadıklarını ve maçın berabere bittiğini belirtti. Ayrıca, takımın lider olduğunu ve şampiyonluk yolunda bu tür kayıpların olabileceğini ifade etti.

21.01.2024 - 19:28,  Güncelleme: 19:53
Abone Ol

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 1-1 biten Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"POZİSYON BULDUK AMA DEĞERLENDİREMEDİK"

Mücadeleyi değerlendiren antrenör, "Aslında maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in yüzde yüz pozisyonu var, sonra gol, Dzeko karşı karşıya pozisyonu var. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Beklemediğimiz anda yediğimiz bir gol. Yaptığımız hamlelerle 3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik" dedi.

"İKİNCİ GOLÜ ATAMADIK"

Konuşmasına devam eden Kartal, ''Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. Önümüze bakıyoruz. Kazanmayı çok istiyorduk. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı. Önümüzdeki Başakşehir maçı için hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Rakibin 3. bölgesine daha çok hareketlilik geldi değişikliklerle, 3-4 net pozisyon ürettik. Gol olmadı sadece. İkinci golü atamadık ve sonuçta maç berabere bitti" ifadelerini kullandı.

"BU LİGİN LİDERİYİZ"

Yaptığı 3 değişikliğe de değinen deneyimli çalıştırıcı, "King ve Batshuayi daha hareketli oyuncular. Onlarla çift forvete döndük. 3-4 net pozisyona girdik bu hamlelerden sonra ama sadece golü bulamadık. Bu akşam yine bu ligin lideriyiz. Şampiyonluk yolunda bu tür kayıplar olabilir, biz önümüze bakıyoruz." dedi.

Samsunspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal yine aynı yorumu yaptı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (15)
  • Ender Kervancıoğlu: Fenerbahçe lanetlendi. 10 yıldır şampiyon olamadığı gibi yine olamaz. Şampiyon olabilmesi için 2011 tarihli kupayı Trabzona iade edecek ve anıra anıra samimi şekilde özür dileyecek. Yanıtla 291 261
  • Erol MARASLI: FB hakettiği kupayı alnının teriyle kazandı.birileri o kupayı almak için anırıyor ve dahada çok anıracaklar 147 116
  • Nazım Bahçe: İsmail hoca kendini avutsun taraftarı çıldırtırsa orada kalamaz takım kötü gidiyor hala görmüyor Yanıtla 52 205
  • Hasan Ali Yıldız: Bu adam yüzyılın kadrosu verildi GALATASARAY liderliği alırda Şampiyon olursa bu Arap İsmailin bu sözleri iyi geyik olur Yanıtla 52 193
  • Mahir Tunç: Maçta FB ayakta durmakta topa vurmakta zorlandılar emre mor 2 tane pas verdi kime verdi kimse yok GS 3 tane attı şimdiden GS şampiyonluğunu kutlarım her sene aynı terane ilk çok iyi başlangıç sonrası çöküş Yanıtla 49 117
  • Nevzat Çiko: İsmail Kartal ile bu iş olmaz bende kenarda seyrediyorum maç gidiyor durum 1 0 hala İsmail Yüksek oyunda maç 1 1 bu sefer golcü lazım dezeko çıkıyor ve hala golü yediren her topu ezen İsmail Yüksek oyunda İsmail Kartal sen ancak Anadolu takımı hocası olursun büyük maç büyük düşünme senin lugatında yok Yanıtla 27 124
  • teknik asistan: Onursuz ts li ler. Şerefiniz olsa 5 yemezsiniz 58 52
  • Hakan Bozan: Sen anırıyorsun ya o yeter. Anır bakim 32 55
  • Hakan Bozan: Ender sen anırıyorsun ya o yeter. Anır bakim 13 32
  • kemal alkan: Ender Kervancıoğlu sen biraz daha anır Trabzon alır belki kupayı 0 0
Tüm yorumlar için tıklayınız

İsmail Kartal, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal yine aynı yorumu yaptı - Son Dakika


10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

Son Dakika
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:42:15. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal yine aynı yorumu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement