İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi! Kullanıcılar tek bir konuyu gündeme getirdi - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi! Kullanıcılar tek bir konuyu gündeme getirdi

28.06.2023 23:34

Fenerbahçe ile 3'üncü dönemine başlayacak olan İsmail Kartal'ın sarı-lacivertlilere imza atmak için hac ibadetinden erken döndüğü iddia edildi. Bu iddia üzerine harekete geçen sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla Fenerbahçe'nin bu sene de şampiyon olamayacağını ifade ettiler.

Fenerbahçe ile 3'üncü dönemine başlayacak olan İsmail Kartal'ın sarı-lacivertlilere imza atmak için hac ibadetinden erken döndüğü iddia edildi. Bu iddia üzerine harekete geçen sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla Fenerbahçe'nin bu sene de şampiyon olamayacağını ifade ettiler.

TAKIMIN BAŞINA İSMAİL KARTAL GELDİ

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve takımın başına yeniden İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de İsmail Kartal hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

KARTAL, HAC İBADETİNİ YARIM MI BIRAKTI?

Gündeme gelen bazı haberlerde İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bırakarak sarı-lacivertlilere imza atmaya geldiği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine sosyal medya kullanıcıları harekete geçti.

İşte o yorumlardan bazıları;

İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi! Kullanıcılar tek bir konuyu gündeme getirdi
İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi! Kullanıcılar tek bir konuyu gündeme getirdi
İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi! Kullanıcılar tek bir konuyu gündeme getirdi
İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi! Kullanıcılar tek bir konuyu gündeme getirdi
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi! Kullanıcılar tek bir konuyu gündeme getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi! Kullanıcılar tek bir konuyu gündeme getirdi - Son Dakika
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