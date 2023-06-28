Fenerbahçe ile 3'üncü dönemine başlayacak olan İsmail Kartal'ın sarı-lacivertlilere imza atmak için hac ibadetinden erken döndüğü iddia edildi. Bu iddia üzerine harekete geçen sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla Fenerbahçe'nin bu sene de şampiyon olamayacağını ifade ettiler.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve takımın başına yeniden İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de İsmail Kartal hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Gündeme gelen bazı haberlerde İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bırakarak sarı-lacivertlilere imza atmaya geldiği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine sosyal medya kullanıcıları harekete geçti.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal'ın Hac ibadetini yarım bıraktığı iddia edildi! Kullanıcılar tek bir konuyu gündeme getirdi - Son Dakika