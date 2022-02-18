İsmail Kartal: "Kendi evimizde kaybetmeyi düşünmüyorduk"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, evlerinde Slavia Prag'a kaybedeceklerini düşünmediklerini ifade ederken, yenildikleri maçlarda mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını söyledi. Ayrıca Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu toplantıda yaptığı açıklamada Prag'da durumu değiştireceklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça her iki takımın da dengeli başladığını ifade ederek, "Basın toplantısında yaptığım konuşmalarda gerçekten dinamik bir takım olduğundan bahsetmiştim. Bugün de beklediğimiz gibi bir rakiple karşılaştık. İlk yarının sonunda beklemediğimiz bir gol yedik ve reaksiyon veremedik. İkinci yarı iyi başladık. Yaptığımız bir hata vardı. Rakip bekliyordu ve biz de geriden rakibi üstümüze çekip arkadaki boşlukları değerlendirmek istiyorduk. İlk yarı fazla uzun oynadık ve o bize kontrataklara dönüştü. Bu oynamak istediğimiz oyun değildi. Sonra bunu toparladık ve daha dengeli bir oyun ortaya koyduk. Golle başladık ama iki dakikada iki gol yememiz bizim gerçekten dengemizi bozdu. Bir gol daha bulduk ve maçı 3-2 kaybettik. Gol pozisyonlarına baktığımızda eşit. Onlar değerlendirdiler ve galibiyetle ayrıldılar. Burada her şey bitmedi. Bu turnuvanın yeni kurallarına göre Prag'ı orada yenip turu geçebiliriz. Oyuncularla bunu konuştuk. Hatayspor maçını düşünüyoruz artık. Yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Hastalıklar, sakatlıklar cezalar devam ediyor takımızda. Biz de rotasyon yaparak daha fazla sakatlık yaşamamak için değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu maç geride kaldı. Pazar günü Hatay maçımız var" dedi.

"Kendi evimizde kaybetmeyi düşünmüyorduk"

Devre arası soyunma odasında konuşmasına değinen Kartal, "Bir oyuncu değişikliği yaptık, Min-Jae'nin arka adalesinde sertlik oldu ve öyle devam ettik. Daha sakin kalıp kendimiz gibi futbol oynamamızı söyledim futbolculara. Gol yiyebiliriz, gol de atabiliriz. Bunu çok daha fazla kafalarına takmamaları gerektiğini söyledik. Oradaki bazı orta sahada yapmamız gerekenleri anlattık. Golü bulduk ama üst üste iki gol dengemizi bozdu. Onu da izledik maçtan sonra. Bu kadar basit gol yemememiz gerekirken bunları yedik. Sonuç olarak maç 1-1 iken boş kaleye kaçan gol falan var. Sonuç olarak bugün 3-2 kaybettik. Kendi evimizde bunu kaybetmeyi düşünmüyorduk" şeklinde konuştu.

"Kaybettiğimiz maçlarda çok da mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık"

11 sene Fenerbahçe forması giydiğini söyleyen İsmail Kartal, "Burada bir arkadaş bana bağırıyor. Hoca diyor Ferdi'yi niye sol bek oynatıyorsun. Bunu defalarca söyledim, elimizde oyuncu yok mecburen oynatıyorum. Ferdi'yi ön tarafta oynatmak istiyorum ama şu an zor günler geçiriyoruz. Taraftarların sağ duyulu olması lazım. Biz kendi evimizde gol yiyebiliriz. Başakşehir maçında da aynısı oldu. Taraftarımızın bize destek olması lazım. Bu zor günlerde birlik olursak başarılı olabiliriz. Onların bize vereceği enerjiye çok ihtiyacımız var. Taraftarımız varsa biz varız. Bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bugünkü duruma ben gerekten üzülüyorum. Oyuncularıma da hak veriyorum. 1 gol yiyoruz bir anda bazı oyuncular ıslıklanıyor, oyuna giren yuhalanıyor. Biz taraftarlarımızdan özür diliyoruz kaybettiğimiz için. Onları memnun edemedik. Onların mutlu ve memnun olması için çok çalışıyoruz. Hiç kimse bu ortamdan mutlu değil. Bunu ne kadar başarabiliriz, ben başaracağımızı düşünüyorum, takım buna iyi sinyaller veriyor. Kaybettiğimiz maçlara bakarsanız çok da mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Elimizdeki kadroya baktığımız zaman çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Eksik olan bir şeyimiz var. Birkaç maç üst üste kazanmamız lazım öz güven için. Gerçekten sıkıntılarımız var. Taraftarın bize destek vermesi, bizimle beraber olması lazım. Zor günlerin beraber üstesinden gelebiliriz. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Onlara diyorum ki biraz daha sakin ve sabırlı olsunlar. Bu futbolculara bizlere güvenmelerini istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Devre arası transfer yapmak kolay olmuyor"

Devre arasındaki transfer sürecine değinen tecrübeli teknik adam, "Ben Fenerbahçeliyim, şikayet edemem. Başkanımız ve yöneticilerle açık açık konuştuk bazı şeyleri. Devre arası transfer yapmak kolay olmuyor. Bazı oyuncuları istedik, çok ciddi girişimler oldu. O kulüpler hem oyuncuları vermek istemedi hem de maliyetleri çok yüksek oldu. Fair-Play'den dolayı da alamadık. Bazılarını alabilirdik, oyuncu baktık. Almış olmak için almayalım dedim. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak, takıma güven verecek oyuncuların işini hafifleten oyuncular almamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık ve yapamadık. Artık inşallah sezon sonu olacak. 3'lü sistemden 4'lü sisteme geçtik. Hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmeden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Oyuncularım çok iyi niyetli. Ferdi'nin attığı golü 1 haftadır çalışıyoruz. Ferdi dün antrenmanda 2 tane attı, şimdide 1 tane attı. Oyuncuların moralini arttırmaya çalışıyorum. Şu ara bir şanssızlık yaşıyoruz. Bunlara sığınacak değilim. Elimden geldiği kadar arkadaşlarımla beraber nasıl daha fazla mücadele edebiliriz, nasıl topu elimizde tutup oynayabiliriz yönünde devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Ben korkmam, genç oyuncuları severim"

Altyapıdan kadroda bulunan oyunculara değinen Kartal, "Çağtay altyapıdan A takıma idmanlara aldığımız bir oyuncu, 1 aydır bizle beraber bazı eksiklikleri vardı. Birden bire bu oyuncuları A takıma koyduğunuz zaman, öz güven anlamında çöküş yaşayabilir. Hem onu kaybetmemek hem korumak için yaptık. Güzel bir seviyeye geldi, hafta sonu oynayabiliriz çok net. Arda'yı daha erken alacaktım. Ben korkmam, her zaman gen oyuncuları severim" şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu: "Prag'da durumu değiştireceğiz"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu da, zor bir maç olduğunu ifade ederek, "Zor bir rakibe karşı oynadık ama hala hayattayız. İlk yarıda işlerimizi kendimiz için zorlaştırdık. Golleri rakibe biz hediye ettik. İkinci yarıya çok iyi başlamıştık 1-1'i bulduk ama rakibimiz öne geçti. Önümüzdeki hafta bu durumu Prag'da değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım. Kontrat ile olan konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Bu sene çok farklı pozisyonda oynadım ama hangi pozisyonda oynadığım fark etmez. Hocamız bana o özgürlüğü veriyor. Hangi pozisyondan oynarsam oynayayım hocamız bana o güveni veriyor. Nerede, hangi pozisyonda oynamamın önemi yok" diye konuştu. - İSTANBUL