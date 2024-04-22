Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

22.04.2024 19:00  Güncelleme: 19:07
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşıyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan zorlu müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 85 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. EMS Yapı Sivasspor ise 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek topladığı 44 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM

38' Sağ kanattan ceza sahasına giren Dzeko topu içeri çevirmek istedi fakat top yan ağlarda kaldı.

36' Bartuğ'un kullandığı serbest vuruşta Livakovic çıktı ve topu kontrol etti.

35' İsmail Yüksek, Manaj'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34' Fenerbahçe etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan İrfan savunma arkasına sarkan Dzeko'ya pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunu Ali Şaşal ayağıyla çııkardı.

32' Orta alanda topu kontrol eden Manaj şansını uzaklardan denedi fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

31' Dzeko savunma arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını gönderdi fakat Ali Şaşal çıktı ve topu kontrol etti.

30' İbrahim, İsmail ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

27' Ali Şaşal'ın hatalı pasında topu önünde bulan Tadic şansını uzaklardan denedi fakat top direğin üstünden auta çıktı.

26' Ferdi sol kanattan hareketlenen Tadic'e pasını verdi fakat top Ali Şaşal'da kaldı.

25' Orta alanda topu alan Szymanki kaleciyi önde gördü ve uzaklardan şutunu çekti fakat Ali Şaşal topu kontrol etti.

24' Sağ kanattan çalımlarla gelen Osayi ceza sahasına girdi ve ortasını açmak istedi ancak Uğur'a çarpan top tekrardan kendisine çarptı ve auta çıktı.

22' Orta alanda topu kazanan Bartuğ şansını çok uzaklardan denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.

21' Sivasspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Murat pasını Koita'ya verdi. Topu kontrol eden Koita çalımını attı ve ceza sahasına girdi fakat ortasında top kimseye gelmedi.

19' İrfan Can sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko'ya uzun pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Dzeko ortasını açtı fakat savunma topu uzaklaştırdı.

17' Uğur, sol kanattan çalımlarla geldi ve ortasını açtı fakat bu kez de arka direkte Ferdi topu taca gönderdi.

15' Hakem, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından ofsayt ile oyunu başlamasını istedi.

14' Uğur'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında kendisini boşa çıkartan Manaj düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

13' OFSAYT! Manaj ile Sivasspor öne geçti fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

10' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Szymanski Tadic ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası dışında boş kaldı ve şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

7' Szymanski savunma arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını göndermek istedi fakat top doğrudan auta çıktı.

6' Rey Manaj, Djiku ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

5' İrfan Can sağ kanattan topla geldi ve ortasını açtı fakat savunma top Dzeko'ya gelmeden araya girdi ve uzaklaştırdı.

2' Dzeko sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen İrfan'a uzun pasını gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı.

1' Sivasspor-Fenerbahçe maçı başladı.

Trendyol Süper Lig, İsmail Kartal, Bülent Uygun, Fenerbahçe, Sivasspor, Trendyol, Sivas, Spor, Son Dakika

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