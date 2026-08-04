İsmail Kartal\'dan kritik maç öncesi müjdeli haber: Kadroda olacaklar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Milan Skriniar, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme etabındaki Sturm Graz maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

''STURM GRAZ İYİ BİR TAKIM''

Zorlu mücadele hakkında yorum yapan İsmail Kartal, "Şampiyonlar Ligi güzel bir lig... Futbolun en üst seviyesi. Her maç final havasında geçiyor. Bu maçı kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Sturm Graz iyi bir takım. Güçlerinin bilincindeyiz ama takım olarak çok iyi hazırlandık. Yeni teknik adamları ile farklı bir sistemle oynuyorlar. Genç ve koşan bir takım. Mücadele güçleri yüksek." dedi.

''HEPİMİZDE BİR HEYECAN YARATIYOR''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Şampiyonlar Ligi hepimizde bir heyecan yaratıyor. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Jayden Oosterwolde daha önce sol bek oynadı. Hazır olduğu için solda onu tercih ediyoruz. İlk turda kendi evimizdeki maçın daha farklı bitebileceğini siz de biliyorsunuz. İkinci maçta iki yarıda da farklı oyunlar vardı, turu geçmeyi başardık. Çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da gelişerek daha fazlasını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

''KADRODA OLACAKLAR''

Vedat Muriqi ve N'Golo Kante'nin son durumu hakkında da bilgi veren İsmail Kartal, "Vedat Muriqi'i kadroya alacağız. Takım kadrosunda olacaktır. N'Golo Kante geldi ev iyi durumda. 10. idmanına çıkacak. O da bizimle birlikte kadroda olacak. Bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve hepsinden gurur duyuyoruz. Gece gündüz düşünüyoruz... Herkes çok değerli. Rakibe göre plan yapıyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Kalede kimin oynayacağına yarın karar vereceğiz." sözlerini sarf etti.

SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI

Milan Skriniar ise yarın oynanacak maç ve partneri Nathan Ake hakkında yorum yaparak, "Taraftarımızla birlikte takım olarak Sturm Graz maçını kazanmak istiyoruz. Taraftarların idmana gelip bizi desteklemesi harika. İlk geldiğim andan itibaren hep yanımızda oldular. Onları yarın gururlandırmak istiyoruz. Nathan Ake harika bir futbolcu. Performansı benim adıma sürpriz olmadı. Sadece bana değil, bütün takıma yardımcı oluyor. Onunla oynamak bana iyi hissettiriyor. Takım olarak daha iyi duruma gelmek için çalışıyoruz. Nathan Ake ile iyi çıkarttık. Daha da geliştireceğimiz şeyler var. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Onunla oynadığım için mutluyum." açıklamasını yaptı.