İsmail Yüksek: 'Son vuruşlarda eksik kaldık' - Son Dakika
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Spor

İsmail Yüksek: 'Son vuruşlarda eksik kaldık'

A Milli Takım oyuncusu İsmail Yüksek, Galler maçındaki şanssızlığı ve son maç hedeflerini değerlendirdi.

16.11.2024 23:34
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Milli oyuncu İsmail Yüksek, berabere biten Galler maçının ardından yaptığı açıklamada, "Şanssızdık, son vuruşlarda biraz eksiğimiz oldu" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de ağırladığı Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli oyuncu İsmail Yüksek; son maçta galip gelerek grubu lider bitirmek istediklerini belirterek, "Tüm Kayseri halkına bu maçta gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Son dakikaya kadar mükemmel bir destek vardı. Güzel bir galibiyet ile veda etmek isterdik ama bu güzel destek için gerçekten teşekkür ederiz. Grupta lideriz ve halen namağlup gidiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Her şey bizim elimizde. Son bir maçımız kaldı. O maçı da galip gelerek grubu lider bitirmek istiyoruz. A ligine çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kerem'in kaçırdığı penaltıyı değerlendiren Yüksek, "Kerem son dakika topun başına geçerek bence çok büyük cesaret gösterdi. Futbolda bunlar var. Herkes kaçırır. Devam etmesi bence çok önemli. Kerem geçmişte takıma önemli galibiyetler aldırmış önemli bir oyuncu. Bizim için bir sorun olmadı. Bugün olmadı ama yarın olacak tabii ki. Son dakikaya kadar etkin bir mücadele verdiğimiz mücadele takdire şayandı. Bunun değerlendirmesini de sizlere ve Kayseri halkına bırakıyorum. Şanssızdık, son vuruşlarda biraz eksiğimiz oldu. Bu eksikliğimizi gidermemiz gerekiyor. Son maç bizim için önemli. Galibiyet almamız gerekiyor. Bize de bu yakışır. İnşallah o maçta bugünkü eksikliğimizi gidereceğiz ve grubu lider tamamlayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmail Yüksek: 'Son vuruşlarda eksik kaldık' - Son Dakika

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