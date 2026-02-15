İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Haberin Videosunu İzleyin
İspanya, Asensio\'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
15.02.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İspanya, Asensio\'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
Haber Videosu

Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçında attığı gol ve yaptığı asist ile maça damga vurdu. İspanol futbolcunun bu performansı ülkesinde büyük ses getirdi. Asensio için yapılan yorumlarda matador gol sevincine dikkat çekilerek ''90 milyon Türk şaşkına döndü'' ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'de forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistlik performans ile tamamlayarak yıldızlaşan isimlerden biri oldu.

İSPANYA'DA GÜNDEM ASENSIO

Asensio'nun Fenerbahçe'deki performansı, ülkesi İspanya'da da gündem oldu. Trabzonspor maçında yıldızlaşan Asensio, ülkesinde en çok konuşulan isimlerin başında geldi.

İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

"ASENSIO İLE ÇILGINA DÖNDÜ"

Marca gazetesi, "Fenerbahçe, Asensio ile çılgına döndü" başlığıyla verdiği haberde Asensio'nun başarısına değindi. Sarı Yapılan haberde, "Marco Asensio'nun attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün anahtarı oldu. İspanyol oyuncu inanılmaz bir formda ve Trabzonspor'a karşı attığı gol ve yaptığı asistle birlikte bu sezon 18 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süredir ilk kez şampiyonluğu kazanırsa, Asensio tarihe adını yazdıracak." ifadelerine yer verildi.

"RÜYA GİBİ BİR SEZON"

Mundo Deportivo gazetesindeki haberde ise Asensio'nun İspanyol Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali belirtilerek, "Asensio, Fenerbahçe ile rüya gibi bir sezon geçiriyor. Bu sezon Fenerbahçe maçlarını izlemek, Marco Asensio'nun zirve performansını izlemekle eş anlamlı . 30 yaşında, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra inişli çıkışlı bir performans sergilediği birkaç sezonun ardından , Türk futbolunun tutkusu Balear Adaları'ndan gelen bu oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkardı. Dünya Kupası yılı ve herkes kadroya girme şansını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Uzun süredir kadroya çağrılmasa da, sol ayağındaki yeteneği herkes biliyor. Ve eğer şu anda bu kadar iyi formdaysa... neden olmasın?" yorumu yapıldı.

İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

"90 MİLYON TÜRK ŞAŞKINA DÖNDÜ"

AS'ta ise Asensio'nun attığı golden sonra yaptığı matador sevincine dikkat çekildi ve '90 milyon Türk şaşkına döndü ve tamamen afalladı: Asensio'nun 'tipik İspanyol' kutlaması inanılmazdı' başlığı kullanıldı. Haberde, "Asensio, takımına 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı ve bu gol sevincini, Türkiye'de açıklamak zorunda kalacağı kesin olan bir hareketle anmaya karar verdi." sözleri sarf edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan deneyimli İspanyol oyuncu, 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı üretti.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fatih Gültekin Fatih Gültekin:
    Büyük Oyuncu ???? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Ekin Mert Daymaz’dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Vatandaşları borç tuzağına düşürdüler 25 milyarlık hesap hareketi tespit edildi Vatandaşları borç tuzağına düşürdüler! 25 milyarlık hesap hareketi tespit edildi
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen
Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
17:25
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir Noa Lang’a iki sürpriz talip
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip
17:12
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk tahmini
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini
16:59
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
16:52
DEM Parti: İmralı heyeti üyeleri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı Adası’na gidecektir
DEM Parti: İmralı heyeti üyeleri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı Adası'na gidecektir
16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 18:22:54. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.